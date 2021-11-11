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Примаков заявил о полумиллионе российских паспортов, выданных в Донбассе
Примаков заявил о полумиллионе российских паспортов, выданных в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2021
Примаков заявил о полумиллионе российских паспортов, выданных в Донбассе
Пятьсот тысяч паспортов РФ было выдано жителям Донбасса за последние год-два, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:39
2021-11-11T12:39
в мире
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пятьсот тысяч паспортов РФ было выдано жителям Донбасса за последние год-два, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков."Этих людей никто не бросит... Я понимаю, что на Донбассе растет напряжение: а что с нами дальше будет? Их не бросят, это совершенно однозначно, об этом говорил наш президент. Этого не может быть. Это наши люди... 500 тысяч паспортов выдали только за последние год-два. Даже люди без паспортов, которые говорят по-русски, которые ощущают свою связь с Россией - это для нас свои люди, это соотечественники", - сказал Примаков, выступая на открытии выставки детских рисунков "Дети Донбасса - детям Карабаха" в Москве.По его словам, киевский режим задался целью "выдавить" русское население с Донбасса, для чего осуществляет удары по гражданскому населению и социальной инфраструктуре."Мы готовы отдать Донбасс на съедение Киеву? Мы готовы для этого, чтобы облегчить работу Киеву, вывезти оттуда всех сюда? Я сейчас не говорю про детей, я говорю про население. Ну чтобы они зашли на пустую территорию и все у них было хорошо. Они же и пытаются выдавить оттуда население. Удары по гражданскому населению - по больницам, по социальной инфраструктуре - это запугивание и выдавливание населения, то, чего хочет добиться Киев - чтобы оттуда все уехали", - подчеркнул он.При этом задачей России становится обеспечить безопасность гражданского населения на Донбассе, отметил Примаков. "Наша задача - безопасность этих людей, их достойное качество жизни. Россия обеспечивает электричество, пенсии, завоз строительных материалов, газ - это то, что обеспечивает Россия", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
https://ria.ru/20210929/grazhdanstvo-1752339429.html
https://ria.ru/20210923/vybory-1751416091.html
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в мире, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
12:39 11.11.2021
 
Примаков заявил о полумиллионе российских паспортов, выданных в Донбассе

Примаков: только за последние год-два в Донбассе выдали 500 тысяч российских паспортов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пятьсот тысяч паспортов РФ было выдано жителям Донбасса за последние год-два, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Этих людей никто не бросит... Я понимаю, что на Донбассе растет напряжение: а что с нами дальше будет? Их не бросят, это совершенно однозначно, об этом говорил наш президент. Этого не может быть. Это наши люди... 500 тысяч паспортов выдали только за последние год-два. Даже люди без паспортов, которые говорят по-русски, которые ощущают свою связь с Россией - это для нас свои люди, это соотечественники", - сказал Примаков, выступая на открытии выставки детских рисунков "Дети Донбасса - детям Карабаха" в Москве.
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По его словам, киевский режим задался целью "выдавить" русское население с Донбасса, для чего осуществляет удары по гражданскому населению и социальной инфраструктуре.
"Мы готовы отдать Донбасс на съедение Киеву? Мы готовы для этого, чтобы облегчить работу Киеву, вывезти оттуда всех сюда? Я сейчас не говорю про детей, я говорю про население. Ну чтобы они зашли на пустую территорию и все у них было хорошо. Они же и пытаются выдавить оттуда население. Удары по гражданскому населению - по больницам, по социальной инфраструктуре - это запугивание и выдавливание населения, то, чего хочет добиться Киев - чтобы оттуда все уехали", - подчеркнул он.
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При этом задачей России становится обеспечить безопасность гражданского населения на Донбассе, отметил Примаков. "Наша задача - безопасность этих людей, их достойное качество жизни. Россия обеспечивает электричество, пенсии, завоз строительных материалов, газ - это то, что обеспечивает Россия", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
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В миреЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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