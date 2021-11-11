https://ria.ru/20211111/donbass-1758546510.html

Примаков заявил о полумиллионе российских паспортов, выданных в Донбассе

Примаков заявил о полумиллионе российских паспортов, выданных в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2021

Примаков заявил о полумиллионе российских паспортов, выданных в Донбассе

Пятьсот тысяч паспортов РФ было выдано жителям Донбасса за последние год-два, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:39

2021-11-11T12:39

2021-11-11T12:39

в мире

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пятьсот тысяч паспортов РФ было выдано жителям Донбасса за последние год-два, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков."Этих людей никто не бросит... Я понимаю, что на Донбассе растет напряжение: а что с нами дальше будет? Их не бросят, это совершенно однозначно, об этом говорил наш президент. Этого не может быть. Это наши люди... 500 тысяч паспортов выдали только за последние год-два. Даже люди без паспортов, которые говорят по-русски, которые ощущают свою связь с Россией - это для нас свои люди, это соотечественники", - сказал Примаков, выступая на открытии выставки детских рисунков "Дети Донбасса - детям Карабаха" в Москве.По его словам, киевский режим задался целью "выдавить" русское население с Донбасса, для чего осуществляет удары по гражданскому населению и социальной инфраструктуре."Мы готовы отдать Донбасс на съедение Киеву? Мы готовы для этого, чтобы облегчить работу Киеву, вывезти оттуда всех сюда? Я сейчас не говорю про детей, я говорю про население. Ну чтобы они зашли на пустую территорию и все у них было хорошо. Они же и пытаются выдавить оттуда население. Удары по гражданскому населению - по больницам, по социальной инфраструктуре - это запугивание и выдавливание населения, то, чего хочет добиться Киев - чтобы оттуда все уехали", - подчеркнул он.При этом задачей России становится обеспечить безопасность гражданского населения на Донбассе, отметил Примаков. "Наша задача - безопасность этих людей, их достойное качество жизни. Россия обеспечивает электричество, пенсии, завоз строительных материалов, газ - это то, что обеспечивает Россия", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.

https://ria.ru/20210929/grazhdanstvo-1752339429.html

https://ria.ru/20210923/vybory-1751416091.html

https://ria.ru/20210813/pasport-1745612126.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия