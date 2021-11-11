Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/dokhod-1758486203.html
Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход - РИА Новости, 11.11.2021
Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
В условиях высокой инфляции инвестору важно найти баланс между доходностью и сохранностью своих рублевых сбережений. В качестве защитных инструментов обычно... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T03:15
2021-11-11T03:15
экономика
деньги
доходы
санкт-петербургский государственный университет
инвестиции
россия
александр казанский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В условиях высокой инфляции инвестору важно найти баланс между доходностью и сохранностью своих рублевых сбережений. В качестве защитных инструментов обычно используют облигации или банковские депозиты, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.По его словам, для защиты капитала банки и инвесткомпании предлагают паи биржевых инвестиционных фондов, чья доходность привязана к определенному индексу, например, Мосбиржи, или смешанные инвестиционно-страховые продукты (ИСЖ, НСЖ) с выпуском на сроки от трех до пяти лет. Впрочем, если в приоритете не сохранность, а доходность накоплений, Казанский рекомендует долевые инструменты, мешанные фонды облигаций и акций, которые могут принести инвестору до 15-20 процентов годовых. Правда, уточнил собеседник агентства, в этом случае стоит помнить о существовании риска потерять все вложения.Экономист посоветовал также не искать сейчас доходность в инвестициях в недвижимость и в золото. Он предупреждает, что цена за унцию золота в долларах США упала на 3,5 процента с ноября 2020 года.
https://ria.ru/20211110/obligatsii-1758323683.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, деньги, доходы, санкт-петербургский государственный университет, инвестиции, россия, александр казанский
03:15 11.11.2021
 
Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход

Экономист Казанский: сейчас невыгодно инвестировать в недвижимость и в золото

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В условиях высокой инфляции инвестору важно найти баланс между доходностью и сохранностью своих рублевых сбережений. В качестве защитных инструментов обычно используют облигации или банковские депозиты, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
"С учетом раскручиваемого маховика инфляции (прогноз — 7-7,5 процента по итогам 2021 года) реальная процентная ставка по банковским депозитам близка к нулю. Доходность по облигациям не сильно (на 0,25-0,5 процента годовых максимум) отличается от доходности по банковским депозитам, однако при благоприятной рыночной конъюнктуре к купонному доходу можно добавить доход от переоценки ценных бумаг, то есть разницы между ценами покупки и продажи", — объяснил экономист.
По его словам, для защиты капитала банки и инвесткомпании предлагают паи биржевых инвестиционных фондов, чья доходность привязана к определенному индексу, например, Мосбиржи, или смешанные инвестиционно-страховые продукты (ИСЖ, НСЖ) с выпуском на сроки от трех до пяти лет. Впрочем, если в приоритете не сохранность, а доходность накоплений, Казанский рекомендует долевые инструменты, мешанные фонды облигаций и акций, которые могут принести инвестору до 15-20 процентов годовых. Правда, уточнил собеседник агентства, в этом случае стоит помнить о существовании риска потерять все вложения.
Экономист посоветовал также не искать сейчас доходность в инвестициях в недвижимость и в золото. Он предупреждает, что цена за унцию золота в долларах США упала на 3,5 процента с ноября 2020 года.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
Вчера, 03:15
Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
 
ЭкономикаДеньгиДоходыСанкт-Петербургский государственный университетИнвестицииРоссияАлександр Казанский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15В Роскачестве рассказали, как деградируют батареи в смартфонах россиян
03:43Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
Лента новостейМолния
В Роскачестве рассказали, как деградируют батареи в смартфонах россиянСтадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно вырослоГинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"