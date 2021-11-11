https://ria.ru/20211111/dokhod-1758486203.html
Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход - РИА Новости, 11.11.2021
Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
В условиях высокой инфляции инвестору важно найти баланс между доходностью и сохранностью своих рублевых сбережений. В качестве защитных инструментов обычно... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T03:15
2021-11-11T03:15
2021-11-11T03:15
экономика
деньги
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санкт-петербургский государственный университет
инвестиции
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александр казанский
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В условиях высокой инфляции инвестору важно найти баланс между доходностью и сохранностью своих рублевых сбережений. В качестве защитных инструментов обычно используют облигации или банковские депозиты, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.По его словам, для защиты капитала банки и инвесткомпании предлагают паи биржевых инвестиционных фондов, чья доходность привязана к определенному индексу, например, Мосбиржи, или смешанные инвестиционно-страховые продукты (ИСЖ, НСЖ) с выпуском на сроки от трех до пяти лет. Впрочем, если в приоритете не сохранность, а доходность накоплений, Казанский рекомендует долевые инструменты, мешанные фонды облигаций и акций, которые могут принести инвестору до 15-20 процентов годовых. Правда, уточнил собеседник агентства, в этом случае стоит помнить о существовании риска потерять все вложения.Экономист посоветовал также не искать сейчас доходность в инвестициях в недвижимость и в золото. Он предупреждает, что цена за унцию золота в долларах США упала на 3,5 процента с ноября 2020 года.
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экономика, деньги, доходы, санкт-петербургский государственный университет, инвестиции, россия, александр казанский
Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
Экономист Казанский: сейчас невыгодно инвестировать в недвижимость и в золото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
В условиях высокой инфляции инвестору важно найти баланс между доходностью и сохранностью своих рублевых сбережений. В качестве защитных инструментов обычно используют облигации или банковские депозиты, рассказал агентству "Прайм
" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
"С учетом раскручиваемого маховика инфляции (прогноз — 7-7,5 процента по итогам 2021 года) реальная процентная ставка по банковским депозитам близка к нулю. Доходность по облигациям не сильно (на 0,25-0,5 процента годовых максимум) отличается от доходности по банковским депозитам, однако при благоприятной рыночной конъюнктуре к купонному доходу можно добавить доход от переоценки ценных бумаг, то есть разницы между ценами покупки и продажи", — объяснил экономист.
По его словам, для защиты капитала банки и инвесткомпании предлагают паи биржевых инвестиционных фондов, чья доходность привязана к определенному индексу, например, Мосбиржи, или смешанные инвестиционно-страховые продукты (ИСЖ, НСЖ) с выпуском на сроки от трех до пяти лет. Впрочем, если в приоритете не сохранность, а доходность накоплений, Казанский рекомендует долевые инструменты, мешанные фонды облигаций и акций, которые могут принести инвестору до 15-20 процентов годовых. Правда, уточнил собеседник агентства, в этом случае стоит помнить о существовании риска потерять все вложения.
Экономист посоветовал также не искать сейчас доходность в инвестициях в недвижимость и в золото. Он предупреждает, что цена за унцию золота в долларах США упала на 3,5 процента с ноября 2020 года.