https://ria.ru/20211111/dokhod-1758486203.html

Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход

Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход - РИА Новости, 11.11.2021

Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход

В условиях высокой инфляции инвестору важно найти баланс между доходностью и сохранностью своих рублевых сбережений. В качестве защитных инструментов обычно... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T03:15

2021-11-11T03:15

2021-11-11T03:15

экономика

деньги

доходы

санкт-петербургский государственный университет

инвестиции

россия

александр казанский

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В условиях высокой инфляции инвестору важно найти баланс между доходностью и сохранностью своих рублевых сбережений. В качестве защитных инструментов обычно используют облигации или банковские депозиты, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.По его словам, для защиты капитала банки и инвесткомпании предлагают паи биржевых инвестиционных фондов, чья доходность привязана к определенному индексу, например, Мосбиржи, или смешанные инвестиционно-страховые продукты (ИСЖ, НСЖ) с выпуском на сроки от трех до пяти лет. Впрочем, если в приоритете не сохранность, а доходность накоплений, Казанский рекомендует долевые инструменты, мешанные фонды облигаций и акций, которые могут принести инвестору до 15-20 процентов годовых. Правда, уточнил собеседник агентства, в этом случае стоит помнить о существовании риска потерять все вложения.Экономист посоветовал также не искать сейчас доходность в инвестициях в недвижимость и в золото. Он предупреждает, что цена за унцию золота в долларах США упала на 3,5 процента с ноября 2020 года.

https://ria.ru/20211110/obligatsii-1758323683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, деньги, доходы, санкт-петербургский государственный университет, инвестиции, россия, александр казанский