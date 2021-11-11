https://ria.ru/20211111/dnr-1758579816.html

Пушилин заявил о 18 тысячах россиян, живущих под обстрелами Украины

Пушилин заявил о 18 тысячах россиян, живущих под обстрелами Украины - РИА Новости, 11.11.2021

Пушилин заявил о 18 тысячах россиян, живущих под обстрелами Украины

На линии соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике проживает 18 тысяч граждан Российской Федерации, они подвергаются обстрелам со... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:56

2021-11-11T14:56

2021-11-11T14:56

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. На линии соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике проживает 18 тысяч граждан Российской Федерации, они подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков, сказал журналистам в ходе пресс-конференции глава ДНР Денис Пушилин."У нас прифронтовыми считаются 81 населенный пункт. Там проживают 140 тысяч человек, 18 тысяч из них - это граждане Российской Федерации. Это люди, которые подвергаются обстрелам, подвергаются той агрессии и террору, которые мы уже обсуждали", - сказал Пушилин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211109/ukraina-1758195475.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия