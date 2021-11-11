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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211111/dizel-1758669722.html
В Минэнерго объяснили рост цен на зимний дизель
В Минэнерго объяснили рост цен на зимний дизель - РИА Новости, 11.11.2021
В Минэнерго объяснили рост цен на зимний дизель
Минэнерго РФ связывает рост биржевых цен на зимнее дизельное топливо с ажиотажным спросом трейдеров, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире, несмотря... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:53
2021-11-11T23:53
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены на нефть
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ связывает рост биржевых цен на зимнее дизельное топливо с ажиотажным спросом трейдеров, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире, несмотря на это, спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется, сообщили РИА Новости в министерстве.Стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг обновила рекордное значение четвёртый торговый день подряд, превысив 61 тысячу рублей за тонну. Летний и межсезонный дизель также обновляют ценовые максимумы. Вместе с тем растут и розничные цены. По данным Росстата, за две последние недели дизель подорожал почти на 60 копеек."Складывающаяся динамика оптовых биржевых цен связана с растущим ажиотажем со стороны топливных трейдеров, стремящихся заполнить свои нефтебазы в ожидании роста спроса… Стоит учитывать, что на текущую ценовую динамику на бирже также влияют сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на нефть и нефтепродукты", - объяснили в Минэнерго.По данным министерства, с начала ноября на биржевых торгах в среднем за сутки реализуется около 34,5 тысячи тонн зимних сортов дизтоплива, что на 50% превышает уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года. Суточное производство зимних сортов дизеля постепенно нарастает, на сегодня составляет 108,6 тысячи тонн, что на 3,6% превышает уровень аналогичного периода 2019 года, при этом отгрузки на внутренний рынок выше на 12,9%."Текущий спрос со стороны конечных потребителей-автолюбителей полностью удовлетворяется, не вызывая рисков недопоставок", - заверили в министерстве.Переход на зимние сорта топлива, который ранее также подстегивал рост цен, уже завершается. По данным министерства, в целом нефтеперерабатывающая отрасль подготовилась к текущему периоду роста спроса на зимние сорта, по рекомендации Минэнерго завершив большую часть модернизаций НПЗ, в том числе направленных на увеличение выпуска зимних сортов дизельного топлива."Таким образом, этой зимой удастся сохранить динамику конечных цен на дизель на близких к инфляции значениях, а также успешно предотвратить риски недопоставок топлива потребителю", - заключили в Минэнерго.
https://ria.ru/20211103/toplivo-1757646664.html
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), цены на нефть, россия
23:53 11.11.2021
 
В Минэнерго объяснили рост цен на зимний дизель

Минэнерго: рост цен на зимний дизель связан с активностью трейдеров, спрос удовлетворяется

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ связывает рост биржевых цен на зимнее дизельное топливо с ажиотажным спросом трейдеров, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире, несмотря на это, спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется, сообщили РИА Новости в министерстве.
Стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг обновила рекордное значение четвёртый торговый день подряд, превысив 61 тысячу рублей за тонну. Летний и межсезонный дизель также обновляют ценовые максимумы. Вместе с тем растут и розничные цены. По данным Росстата, за две последние недели дизель подорожал почти на 60 копеек.
"Складывающаяся динамика оптовых биржевых цен связана с растущим ажиотажем со стороны топливных трейдеров, стремящихся заполнить свои нефтебазы в ожидании роста спроса… Стоит учитывать, что на текущую ценовую динамику на бирже также влияют сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на нефть и нефтепродукты", - объяснили в Минэнерго.
По данным министерства, с начала ноября на биржевых торгах в среднем за сутки реализуется около 34,5 тысячи тонн зимних сортов дизтоплива, что на 50% превышает уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года. Суточное производство зимних сортов дизеля постепенно нарастает, на сегодня составляет 108,6 тысячи тонн, что на 3,6% превышает уровень аналогичного периода 2019 года, при этом отгрузки на внутренний рынок выше на 12,9%.
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"Текущий спрос со стороны конечных потребителей-автолюбителей полностью удовлетворяется, не вызывая рисков недопоставок", - заверили в министерстве.
Переход на зимние сорта топлива, который ранее также подстегивал рост цен, уже завершается. По данным министерства, в целом нефтеперерабатывающая отрасль подготовилась к текущему периоду роста спроса на зимние сорта, по рекомендации Минэнерго завершив большую часть модернизаций НПЗ, в том числе направленных на увеличение выпуска зимних сортов дизельного топлива.
"Таким образом, этой зимой удастся сохранить динамику конечных цен на дизель на близких к инфляции значениях, а также успешно предотвратить риски недопоставок топлива потребителю", - заключили в Минэнерго.
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