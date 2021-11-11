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В Тюменской области продлили на неделю дистанционный режим для школьников
В Тюменской области продлили на неделю дистанционный режим для школьников - РИА Новости, 11.11.2021
В Тюменской области продлили на неделю дистанционный режим для школьников
Учащиеся 5-11 классов школ, а также средних профессиональных учебных заведений Тюменской области продолжат обучение в дистанционном формате до 20 ноября,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:41
2021-11-11T17:41
2021-11-11T17:41
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ТЮМЕНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Учащиеся 5-11 классов школ, а также средних профессиональных учебных заведений Тюменской области продолжат обучение в дистанционном формате до 20 ноября, сообщил в Тelеgram-канале "Оперативный штаб. Тюмень" заместитель губернатора Алексей Райдер.В 1-4 классах школ Тюменской области заканчиваются продленные осенние каникулы, и 15 ноября ученики начальных классов выходят на очный формат обучения.Ранее сообщалось, что после окончания выходных дней, с 8 по 13 ноября, ученикам начальной школы на неделю продлили каникулы, школьники 5-11 классов, студенты ссузов и вузов были переведены на дистант.
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В Тюменской области продлили на неделю дистанционный режим для школьников
Учащимся 5-11 классов школ Тюменской области продлили дистанционное обучение до 20 ноября