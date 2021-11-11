https://ria.ru/20211111/dialog-1758597610.html
Премьер Саксонии заявил о необходимости диалога с Россией
Премьер Саксонии заявил о необходимости диалога с Россией - РИА Новости, 11.11.2021
Премьер Саксонии заявил о необходимости диалога с Россией
Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер заявил о необходимости для Германии после прихода нового правительства оставаться в диалоге с Россией и... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:08
2021-11-11T16:08
2021-11-11T17:10
саксония
россия
в мире
германия
михаэль кречмер
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БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер заявил о необходимости для Германии после прихода нового правительства оставаться в диалоге с Россией и инициировать новые проекты."Никаких мелких игр. У нас есть различия, разные интересы, большие противоречия, но самое важное - оставаться в диалоге, пытаться постоянно инициировать новые совместные проекты", - добавил он.
https://ria.ru/20211111/germaniya-1758603330.html
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саксония, россия, в мире, германия, михаэль кречмер
16:08 11.11.2021 (обновлено: 17:10 11.11.2021)
Премьер Саксонии заявил о необходимости диалога с Россией
Премьер-министр Саксонии Кречмер заявил о необходимости диалога с Россией