https://ria.ru/20211111/dialog-1758597610.html

Премьер Саксонии заявил о необходимости диалога с Россией

Премьер Саксонии заявил о необходимости диалога с Россией - РИА Новости, 11.11.2021

Премьер Саксонии заявил о необходимости диалога с Россией

Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер заявил о необходимости для Германии после прихода нового правительства оставаться в диалоге с Россией и... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:08

2021-11-11T16:08

2021-11-11T17:10

саксония

россия

в мире

германия

михаэль кречмер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg

БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер заявил о необходимости для Германии после прихода нового правительства оставаться в диалоге с Россией и инициировать новые проекты."Никаких мелких игр. У нас есть различия, разные интересы, большие противоречия, но самое важное - оставаться в диалоге, пытаться постоянно инициировать новые совместные проекты", - добавил он.

https://ria.ru/20211111/germaniya-1758603330.html

саксония

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саксония, россия, в мире, германия, михаэль кречмер