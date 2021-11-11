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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/deti-1758642385.html
На Ставрополье за время каникул заболеваемость COVID-19 у детей снизилась
На Ставрополье за время каникул заболеваемость COVID-19 у детей снизилась - РИА Новости, 11.11.2021
На Ставрополье за время каникул заболеваемость COVID-19 у детей снизилась
"Длинные" каникулы позволили снизить заболеваемость коронавирусом у детей почти на треть на Ставрополье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:33
2021-11-11T19:34
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ставропольский край
здоровье - общество
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. "Длинные" каникулы позволили снизить заболеваемость коронавирусом у детей почти на треть на Ставрополье, сообщает правительство региона."Анализ заболеваемости ставропольской детворы за минувшие 3 недели, включая двухнедельные "длинные" каникулы, показал, что если на второй неделе, с учетом сроков инкубационного периода распространения новой коронавирусной инфекции, наблюдалось некоторое увеличение заболеваемости детей на 23 случая (на 5,6%), то уже на третьей неделе их число снизилось на 118, то есть на 27%. Такая же тенденция отмечается и в группе детей школьного возраста", - говорится в сообщении.По данным властей, всего сначала пандемии из 103 тысяч заболевших ковидом ставропольцев 5460 – это дети, в настоящее время находятся под наблюдением врачей и проходят лечение 1123 ребенка.Отмечается, что прорабатывается вопрос о возвращении школ, которые сейчас находятся на удаленке, в очный формат обучения.
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общество, ставропольский край, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:33 11.11.2021 (обновлено: 19:34 11.11.2021)
 
На Ставрополье за время каникул заболеваемость COVID-19 у детей снизилась

На Ставрополье за время длинных каникул заболеваемость COVID-19 у детей снизилась на треть

© РИА Новости / Илья ПиталевВрач с пациентом в Медицинская в приемном отделении НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врач с пациентом в Медицинская в приемном отделении НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. "Длинные" каникулы позволили снизить заболеваемость коронавирусом у детей почти на треть на Ставрополье, сообщает правительство региона.
"Анализ заболеваемости ставропольской детворы за минувшие 3 недели, включая двухнедельные "длинные" каникулы, показал, что если на второй неделе, с учетом сроков инкубационного периода распространения новой коронавирусной инфекции, наблюдалось некоторое увеличение заболеваемости детей на 23 случая (на 5,6%), то уже на третьей неделе их число снизилось на 118, то есть на 27%. Такая же тенденция отмечается и в группе детей школьного возраста", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что прорабатывается вопрос о возвращении школ, которые сейчас находятся на удаленке, в очный формат обучения.
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