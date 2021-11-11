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COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
COVID-19 меняет давление. Чем это опасно? - РИА Новости, 11.11.2021
COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
Коронавирусная инфекция может превратить человека с нормальным давлением в гипертоника. Почему это происходит, объяснил в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T02:15
2021-11-11T02:16
распространение коронавируса
общество
давление
здоровье
россия
коронавирус covid-19
заурбек шугушев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может превратить человека с нормальным давлением в гипертоника. Почему это происходит, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев.Одно из возможных проявлений постковидного синдрома — значительное изменение показателей артериального давления, отметил Шугушев.Причиной такого нарушения, пояснил он, является воздействие коронавируса на нервную систему.Соответственно, появляется риск развития гипертонии."Артериальное давление называют "немой убийца". Если при постковидных изменениях, при дезадаптации (давления. — Прим. ред.), человек, который всегда ходил с давлением 140, начинает ходить с давлением 160-180, соответственно, этот пациент из "нормотоника", то есть человека с нормальным артериальным давлением, переходит в категорию злостных гипертоников", — сказал Шугушев.Высокое артериальное давление постепенно приводит к дисфункции эндотелия — слоя клеток на внутренней поверхности кровеносных сосудов, продолжил врач. После перенесенной коронавирусной инфекции этот процесс может многократно ускориться, предупредил он.Защитить организм от этих рисков поможет вакцинация, она позволяет легче перенести атаку коронавируса и избежать тяжелых последствий, напомнил Шугушев.
https://rsport.ria.ru/20211102/davlenie-1757258181.html
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общество, давление, здоровье, россия, коронавирус covid-19, заурбек шугушев
02:15 11.11.2021 (обновлено: 02:16 11.11.2021)
 
COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?

Кардиолог Шугушев: COVID-19 способен привести к значительному изменению давления

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может превратить человека с нормальным давлением в гипертоника. Почему это происходит, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев.
Одно из возможных проявлений постковидного синдрома — значительное изменение показателей артериального давления, отметил Шугушев.
Причиной такого нарушения, пояснил он, является воздействие коронавируса на нервную систему.
"Когда это происходит, наступает, в частности, дисрегуляция, дезадаптация артериального давления. Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое", — поделился наблюдением врач.
Соответственно, появляется риск развития гипертонии.
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"Артериальное давление называют "немой убийца". Если при постковидных изменениях, при дезадаптации (давления. — Прим. ред.), человек, который всегда ходил с давлением 140, начинает ходить с давлением 160-180, соответственно, этот пациент из "нормотоника", то есть человека с нормальным артериальным давлением, переходит в категорию злостных гипертоников", — сказал Шугушев.
Высокое артериальное давление постепенно приводит к дисфункции эндотелия — слоя клеток на внутренней поверхности кровеносных сосудов, продолжил врач. После перенесенной коронавирусной инфекции этот процесс может многократно ускориться, предупредил он.
"Раньше это занимало годы, а при постковиде (постковидном синдроме. — Прим. ред.) это может занимать недели. Очень часто это более злостная гипертония, которая приводит к более отрицательным моментам для сердца и сосудов. Возрастает риск инфаркта или инсульта", — добавил врач.
Защитить организм от этих рисков поможет вакцинация, она позволяет легче перенести атаку коронавируса и избежать тяжелых последствий, напомнил Шугушев.
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