https://ria.ru/20211111/davlenie-1758486575.html

COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?

COVID-19 меняет давление. Чем это опасно? - РИА Новости, 11.11.2021

COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?

Коронавирусная инфекция может превратить человека с нормальным давлением в гипертоника. Почему это происходит, объяснил в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T02:15

2021-11-11T02:15

2021-11-11T02:16

распространение коронавируса

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давление

здоровье

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коронавирус covid-19

заурбек шугушев

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может превратить человека с нормальным давлением в гипертоника. Почему это происходит, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев.Одно из возможных проявлений постковидного синдрома — значительное изменение показателей артериального давления, отметил Шугушев.Причиной такого нарушения, пояснил он, является воздействие коронавируса на нервную систему.Соответственно, появляется риск развития гипертонии."Артериальное давление называют "немой убийца". Если при постковидных изменениях, при дезадаптации (давления. — Прим. ред.), человек, который всегда ходил с давлением 140, начинает ходить с давлением 160-180, соответственно, этот пациент из "нормотоника", то есть человека с нормальным артериальным давлением, переходит в категорию злостных гипертоников", — сказал Шугушев.Высокое артериальное давление постепенно приводит к дисфункции эндотелия — слоя клеток на внутренней поверхности кровеносных сосудов, продолжил врач. После перенесенной коронавирусной инфекции этот процесс может многократно ускориться, предупредил он.Защитить организм от этих рисков поможет вакцинация, она позволяет легче перенести атаку коронавируса и избежать тяжелых последствий, напомнил Шугушев.

https://rsport.ria.ru/20211102/davlenie-1757258181.html

https://ria.ru/20211029/insult-1756776785.html

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общество, давление, здоровье, россия, коронавирус covid-19, заурбек шугушев