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Вирусолог предрек высокое плато по COVID-19 в России
Вирусолог предрек высокое плато по COVID-19 в России - РИА Новости, 11.11.2021
Вирусолог предрек высокое плато по COVID-19 в России
Россия, скорее всего, выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, но на высоком уровне, пока люди не начнут вакцинироваться, сообщил РИА Новости доктор... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:53
2021-11-11T13:53
2021-11-11T13:53
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия, скорее всего, выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, но на высоком уровне, пока люди не начнут вакцинироваться, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн."Вы знаете, мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато, мы пойдем на довольно высоком уровне, пока народ не вакцинируется, провакцинируется - тогда это (коронавирусная инфекция –ред.) будет снижаться", - сказал Альтштейн.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн, вакцинация россиян от covid-19
Вирусолог предрек высокое плато по COVID-19 в России
Вирусолог Альтштейн предупредил о высокой заболеваемости COVID-19 до всеобщей вакцинации