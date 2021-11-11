https://ria.ru/20211111/costume-1758437868.html

Костюм Уилла Феррелла из фильма "Эльф" продали за рекордную сумму

Костюм Уилла Феррелла из фильма "Эльф" продали за рекордную сумму - РИА Новости, 11.11.2021

Костюм Уилла Феррелла из фильма "Эльф" продали за рекордную сумму

Костюм, в котором снялся Уилл Феррелл в комедии "Эльф" (2003), продали на аукционе в Лондоне почти за 300 тысяч долларов (более двадцати миллионов рублей),... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T02:46

2021-11-11T02:46

2021-11-11T02:46

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Костюм, в котором снялся Уилл Феррелл в комедии "Эльф" (2003), продали на аукционе в Лондоне почти за 300 тысяч долларов (более двадцати миллионов рублей), говорится на сайте аукционного дома Prop Store.Победившая ставка в несколько раз превысила прогнозируемые 27-41 тысячу долларов, которые должен был получить кинематографический реквизит. Личность участника торгов, выигравшего в итоге костюм, не разглашается. Отдав за лот около 300 тысяч долларов, он получил зеленый колпак, пару желтых чулок, зеленый жакет с меховой отделкой и пару черных кожаных туфель с загнутыми носками. Ценности вещам добавляет то, что на внутренней части шляпы, жакета и чулок вышито имя актера, а также прикреплены ярлыки с именем его персонажа, которого в ленте зовут Бадди. Костюм из фильма "Эльф" был одним из тысячи лотов, которые фигурировали в известных голливудских фильмах. Среди них, например, мяч "Уилсон" из фильма "Изгой" с Томом Хэнксом (ушел за 311 тысяч долларов).По прогнозам TMZ, после торгов организаторы аукциона смогут выручить около восьми миллионов долларов.

https://ria.ru/20211109/braslety-1758317031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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аукцион, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни