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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211111/costume-1758437868.html
Костюм Уилла Феррелла из фильма "Эльф" продали за рекордную сумму
Костюм Уилла Феррелла из фильма "Эльф" продали за рекордную сумму - РИА Новости, 11.11.2021
Костюм Уилла Феррелла из фильма "Эльф" продали за рекордную сумму
Костюм, в котором снялся Уилл Феррелл в комедии "Эльф" (2003), продали на аукционе в Лондоне почти за 300 тысяч долларов (более двадцати миллионов рублей),... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T02:46
2021-11-11T02:46
культура
аукцион
новости культуры
кино и сериалы
стиль жизни
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Костюм, в котором снялся Уилл Феррелл в комедии "Эльф" (2003), продали на аукционе в Лондоне почти за 300 тысяч долларов (более двадцати миллионов рублей), говорится на сайте аукционного дома Prop Store.Победившая ставка в несколько раз превысила прогнозируемые 27-41 тысячу долларов, которые должен был получить кинематографический реквизит. Личность участника торгов, выигравшего в итоге костюм, не разглашается. Отдав за лот около 300 тысяч долларов, он получил зеленый колпак, пару желтых чулок, зеленый жакет с меховой отделкой и пару черных кожаных туфель с загнутыми носками. Ценности вещам добавляет то, что на внутренней части шляпы, жакета и чулок вышито имя актера, а также прикреплены ярлыки с именем его персонажа, которого в ленте зовут Бадди. Костюм из фильма "Эльф" был одним из тысячи лотов, которые фигурировали в известных голливудских фильмах. Среди них, например, мяч "Уилсон" из фильма "Изгой" с Томом Хэнксом (ушел за 311 тысяч долларов).По прогнозам TMZ, после торгов организаторы аукциона смогут выручить около восьми миллионов долларов.
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аукцион, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни
02:46 11.11.2021
 
Костюм Уилла Феррелла из фильма "Эльф" продали за рекордную сумму

Костюм Уилла Феррелла из комедии "Эльф" продали на аукционе почти за 300 тысяч долларов

© Gold/Miller Productions (2003)Кадр из фильма "Эльф"
Кадр из фильма Эльф
© Gold/Miller Productions (2003)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Костюм, в котором снялся Уилл Феррелл в комедии "Эльф" (2003), продали на аукционе в Лондоне почти за 300 тысяч долларов (более двадцати миллионов рублей), говорится на сайте аукционного дома Prop Store.
© Пожалуйста, дышите!/ РИА Новости Prop StoreКостюм Уилла Феррелла из фильма "Эльф"
Костюм Уилла Феррелла из фильма Эльф - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Пожалуйста, дышите!/ РИА Новости Prop Store
Костюм Уилла Феррелла из фильма "Эльф"
Победившая ставка в несколько раз превысила прогнозируемые 27-41 тысячу долларов, которые должен был получить кинематографический реквизит.
Личность участника торгов, выигравшего в итоге костюм, не разглашается. Отдав за лот около 300 тысяч долларов, он получил зеленый колпак, пару желтых чулок, зеленый жакет с меховой отделкой и пару черных кожаных туфель с загнутыми носками.
Ценности вещам добавляет то, что на внутренней части шляпы, жакета и чулок вышито имя актера, а также прикреплены ярлыки с именем его персонажа, которого в ленте зовут Бадди.
Костюм из фильма "Эльф" был одним из тысячи лотов, которые фигурировали в известных голливудских фильмах. Среди них, например, мяч "Уилсон" из фильма "Изгой" с Томом Хэнксом (ушел за 311 тысяч долларов).
По прогнозам TMZ, после торгов организаторы аукциона смогут выручить около восьми миллионов долларов.
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