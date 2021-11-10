https://ria.ru/20211110/wilson-1758347252.html

Мяч "Уилсон" из фильма "Изгой" продали на аукционе за 311 тысяч долларов

Мяч "Уилсон" из фильма "Изгой" продали на аукционе за 311 тысяч долларов - РИА Новости, 10.11.2021

Мяч "Уилсон" из фильма "Изгой" продали на аукционе за 311 тысяч долларов

Воллейбольный мяч, ставший напарником героя Тома Хэнкса в фильме "Изгой", был продан на аукционе в Лондоне за 230 тысяч фунтов стерлингов (311 тысяч долларов),... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:37

2021-11-10T18:37

2021-11-10T18:37

культура

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Воллейбольный мяч, ставший напарником героя Тома Хэнкса в фильме "Изгой", был продан на аукционе в Лондоне за 230 тысяч фунтов стерлингов (311 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Prop Store."Эту версию "Уилсона" надолго помещали в воду во время съемок. Таким образом, общая форма мяча немного искривилась, а детализация лица (по фильму герой Хэнкса оставляет на мяче кровавый отпечаток руки и затем превращает его в лицо) стала несколько размытой по сравнению со снимками, сделанными ранее в фильме", — отмечается в описании к лоту. Тем не менее, мяч ушел почти в пять раз дороже первоначальной стоимости. Эстимейт "Уилсона" составлял 40-60 тысяч фунтов. Личность покупателя не раскрыли. Фильм "Изгой", снятый Робертом Земекисом, вышел в 2000 году. В нем рассказывают об инспекторе службе доставки по имени Чак Ноланд (Хэнкс). Во время перевозки очередного груза самолет, в котором находился главный герой, упал в Тихий океан. Чак чудом спасся и добрался до необитаемого острова. Там он выживал несколько лет. А единственным другом Ноланда в этот период стал мяч, названный "Уилсоном".

https://ria.ru/20211109/braslety-1758317031.html

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лондон, роберт земекис, том хэнкс, новости культуры, кино и сериалы, тихий океан, аукцион