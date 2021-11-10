Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211110/wilson-1758347252.html
Мяч "Уилсон" из фильма "Изгой" продали на аукционе за 311 тысяч долларов
Мяч "Уилсон" из фильма "Изгой" продали на аукционе за 311 тысяч долларов - РИА Новости, 10.11.2021
Мяч "Уилсон" из фильма "Изгой" продали на аукционе за 311 тысяч долларов
Воллейбольный мяч, ставший напарником героя Тома Хэнкса в фильме "Изгой", был продан на аукционе в Лондоне за 230 тысяч фунтов стерлингов (311 тысяч долларов),... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:37
2021-11-10T18:37
культура
лондон
роберт земекис
том хэнкс
новости культуры
кино и сериалы
тихий океан
аукцион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758347596_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b210beeae820bde6941498c61990a65f.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Воллейбольный мяч, ставший напарником героя Тома Хэнкса в фильме "Изгой", был продан на аукционе в Лондоне за 230 тысяч фунтов стерлингов (311 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Prop Store."Эту версию "Уилсона" надолго помещали в воду во время съемок. Таким образом, общая форма мяча немного искривилась, а детализация лица (по фильму герой Хэнкса оставляет на мяче кровавый отпечаток руки и затем превращает его в лицо) стала несколько размытой по сравнению со снимками, сделанными ранее в фильме", — отмечается в описании к лоту. Тем не менее, мяч ушел почти в пять раз дороже первоначальной стоимости. Эстимейт "Уилсона" составлял 40-60 тысяч фунтов. Личность покупателя не раскрыли. Фильм "Изгой", снятый Робертом Земекисом, вышел в 2000 году. В нем рассказывают об инспекторе службе доставки по имени Чак Ноланд (Хэнкс). Во время перевозки очередного груза самолет, в котором находился главный герой, упал в Тихий океан. Чак чудом спасся и добрался до необитаемого острова. Там он выживал несколько лет. А единственным другом Ноланда в этот период стал мяч, названный "Уилсоном".
https://ria.ru/20211109/braslety-1758317031.html
лондон
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758347596_536:0:3267:2048_1920x0_80_0_0_27a538d0d1fc65e22f5b883123adebe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лондон, роберт земекис, том хэнкс, новости культуры, кино и сериалы, тихий океан, аукцион
18:37 10.11.2021
 
Мяч "Уилсон" из фильма "Изгой" продали на аукционе за 311 тысяч долларов

Лучшего друга героя Тома Хэнкса в фильме "Изгой" мяч "Уилсон" продали на аукционе

© Фото : Prop StoreВолейбольный мяч из фильма "Изгой"
Волейбольный мяч из фильма Изгой - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Prop Store
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Воллейбольный мяч, ставший напарником героя Тома Хэнкса в фильме "Изгой", был продан на аукционе в Лондоне за 230 тысяч фунтов стерлингов (311 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Prop Store.
"Эту версию "Уилсона" надолго помещали в воду во время съемок. Таким образом, общая форма мяча немного искривилась, а детализация лица (по фильму герой Хэнкса оставляет на мяче кровавый отпечаток руки и затем превращает его в лицо) стала несколько размытой по сравнению со снимками, сделанными ранее в фильме", — отмечается в описании к лоту.
Тем не менее, мяч ушел почти в пять раз дороже первоначальной стоимости. Эстимейт "Уилсона" составлял 40-60 тысяч фунтов. Личность покупателя не раскрыли.
Фильм "Изгой", снятый Робертом Земекисом, вышел в 2000 году. В нем рассказывают об инспекторе службе доставки по имени Чак Ноланд (Хэнкс).
© 20th Century Fox Film Corporation (2000)Кадр из фильма "Изгой"
Кадр из фильма Изгой
© 20th Century Fox Film Corporation (2000)
Кадр из фильма "Изгой"
Во время перевозки очередного груза самолет, в котором находился главный герой, упал в Тихий океан. Чак чудом спасся и добрался до необитаемого острова. Там он выживал несколько лет.
А единственным другом Ноланда в этот период стал мяч, названный "Уилсоном".
Браслеты, ранее принадлежавшие королеве Франции Марии Антуанетте - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 22:00Культура
Браслеты Марии Антуанетты продали на аукционе за восемь миллионов долларов
 
КультураЛондонРоберт ЗемекисТом ХэнксНовости культурыКино и сериалыТихий океанАукцион
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15В Роскачестве рассказали, как деградируют батареи в смартфонах россиян
03:43Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
Лента новостейМолния
В Роскачестве рассказали, как деградируют батареи в смартфонах россиянСтадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно вырослоГинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"