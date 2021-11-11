https://ria.ru/20211111/chekhiya-1758514182.html
Правительство Чехии подало в отставку
Правительство Чехии подало в отставку - РИА Новости, 11.11.2021
Правительство Чехии подало в отставку
Чешское правительство премьера Андрея Бабиша подало в отставку. Об этом глава кабмина объявил на пресс-конференции. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:36
2021-11-11T10:36
2021-11-11T12:15
в мире
чехия
андрей бабиш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/94/1551559471_0:134:3077:1865_1920x0_80_0_0_c4ac40bf037f7d7d3b6eb94e22789872.jpg
ПРАГА, 11 ноя — РИА Новости. Чешское правительство премьера Андрея Бабиша подало в отставку. Об этом глава кабмина объявил на пресс-конференции.Накануне прошло организационное заседание нового состава парламента, депутаты избрали представителей руководящих органов.Он представляет политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), которое проиграло на октябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Новый кабмин сформирует председатель либеральной Гражданской демократической партии, лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала.Президент республики Милош Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале, недавно его перевели из реанимации в стандартную палату. Врачи пока не могут точно оценить его состояние в контексте возможности исполнять рабочие обязанности, однако сам Земан уже поговорил по телефону и с Бабишем, и с Фиалой и хотел бы принять некоторых кандидатов на посты министров.
https://ria.ru/20211109/chekhiya-1758283253.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/94/1551559471_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e0b658cdf49712f1887b4740a482cd10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, андрей бабиш
10:36 11.11.2021 (обновлено: 12:15 11.11.2021)
Правительство Чехии подало в отставку
Чешское правительство во главе с Андреем Бабишем подало в отставку
ПРАГА, 11 ноя — РИА Новости. Чешское правительство премьера Андрея Бабиша подало в отставку. Об этом глава кабмина объявил на пресс-конференции.
Накануне прошло организационное заседание нового состава парламента, депутаты избрали представителей руководящих органов.
"В связи с этим я направил президенту республики Милошу Земану
письменное прошение об отставке нашего кабинета. Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин", — сказал Бабиш.
Он представляет политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), которое проиграло на октябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Новый кабмин сформирует председатель либеральной Гражданской демократической партии, лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала.
Президент республики Милош Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале, недавно его перевели из реанимации в стандартную палату. Врачи пока не могут точно оценить его состояние в контексте возможности исполнять рабочие обязанности, однако сам Земан уже поговорил по телефону и с Бабишем, и с Фиалой и хотел бы принять некоторых кандидатов на посты министров.