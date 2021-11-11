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Правительство Чехии подало в отставку
Правительство Чехии подало в отставку - РИА Новости, 11.11.2021
Правительство Чехии подало в отставку
Чешское правительство премьера Андрея Бабиша подало в отставку. Об этом глава кабмина объявил на пресс-конференции. РИА Новости, 11.11.2021
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в мире
чехия
андрей бабиш
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ПРАГА, 11 ноя — РИА Новости. Чешское правительство премьера Андрея Бабиша подало в отставку. Об этом глава кабмина объявил на пресс-конференции.Накануне прошло организационное заседание нового состава парламента, депутаты избрали представителей руководящих органов.Он представляет политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), которое проиграло на октябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Новый кабмин сформирует председатель либеральной Гражданской демократической партии, лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала.Президент республики Милош Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале, недавно его перевели из реанимации в стандартную палату. Врачи пока не могут точно оценить его состояние в контексте возможности исполнять рабочие обязанности, однако сам Земан уже поговорил по телефону и с Бабишем, и с Фиалой и хотел бы принять некоторых кандидатов на посты министров.
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в мире, чехия, андрей бабиш
10:36 11.11.2021 (обновлено: 12:15 11.11.2021)
 
Правительство Чехии подало в отставку

Чешское правительство во главе с Андреем Бабишем подало в отставку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 11 ноя — РИА Новости. Чешское правительство премьера Андрея Бабиша подало в отставку. Об этом глава кабмина объявил на пресс-конференции.
Накануне прошло организационное заседание нового состава парламента, депутаты избрали представителей руководящих органов.
"В связи с этим я направил президенту республики Милошу Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета. Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин", — сказал Бабиш.
Он представляет политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), которое проиграло на октябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Новый кабмин сформирует председатель либеральной Гражданской демократической партии, лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала.
Президент республики Милош Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале, недавно его перевели из реанимации в стандартную палату. Врачи пока не могут точно оценить его состояние в контексте возможности исполнять рабочие обязанности, однако сам Земан уже поговорил по телефону и с Бабишем, и с Фиалой и хотел бы принять некоторых кандидатов на посты министров.
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В миреЧехияАндрей Бабиш
 
 
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