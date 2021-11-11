https://ria.ru/20211111/chekhiya-1758514182.html

Правительство Чехии подало в отставку

Правительство Чехии подало в отставку - РИА Новости, 11.11.2021

Правительство Чехии подало в отставку

Чешское правительство премьера Андрея Бабиша подало в отставку. Об этом глава кабмина объявил на пресс-конференции. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:36

2021-11-11T10:36

2021-11-11T12:15

в мире

чехия

андрей бабиш

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ПРАГА, 11 ноя — РИА Новости. Чешское правительство премьера Андрея Бабиша подало в отставку. Об этом глава кабмина объявил на пресс-конференции.Накануне прошло организационное заседание нового состава парламента, депутаты избрали представителей руководящих органов.Он представляет политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), которое проиграло на октябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Новый кабмин сформирует председатель либеральной Гражданской демократической партии, лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала.Президент республики Милош Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале, недавно его перевели из реанимации в стандартную палату. Врачи пока не могут точно оценить его состояние в контексте возможности исполнять рабочие обязанности, однако сам Земан уже поговорил по телефону и с Бабишем, и с Фиалой и хотел бы принять некоторых кандидатов на посты министров.

https://ria.ru/20211109/chekhiya-1758283253.html

чехия

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в мире, чехия, андрей бабиш