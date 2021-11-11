https://ria.ru/20211111/bespilotnik-1758619548.html
В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника
В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника - РИА Новости, 11.11.2021
В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший минометный огонь по окраинам... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:40
2021-11-11T17:40
2021-11-11T17:41
в мире
донецк (донецкая область)
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший минометный огонь по окраинам подконтрольной ДНР Горловки, сообщил представитель Народной милиции республики.Ранее в ДНР сообщили, что утром в четверг украинские силовики выпустили по окраинам подконтрольной республике Горловки 18 мин калибром 120 миллиметров."Корректировка минометного огня по окраинам поселка Озеряновка (окраина подконтрольной ДНР Горловки – ред.) велась украинскими оккупантами с использованием беспилотного летательного аппарата, который был уничтожен нашими защитниками, после чего обстрел со стороны ВСУ прекратился", - сказал представитель Народной милиции.Согласно минским соглашениям, применение беспилотников вблизи линии соприкосновения запрещено, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
https://ria.ru/20211110/kuratory-1758430753.html
донецк (донецкая область)
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в мире, донецк (донецкая область), горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
17:40 11.11.2021 (обновлено: 17:41 11.11.2021)
В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника
В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника, корректировавшего огонь