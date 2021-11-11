https://ria.ru/20211111/bespilotnik-1758619548.html

В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника

В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника - РИА Новости, 11.11.2021

В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший минометный огонь по окраинам... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:40

2021-11-11T17:40

2021-11-11T17:41

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горловка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

обсе

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший минометный огонь по окраинам подконтрольной ДНР Горловки, сообщил представитель Народной милиции республики.Ранее в ДНР сообщили, что утром в четверг украинские силовики выпустили по окраинам подконтрольной республике Горловки 18 мин калибром 120 миллиметров."Корректировка минометного огня по окраинам поселка Озеряновка (окраина подконтрольной ДНР Горловки – ред.) велась украинскими оккупантами с использованием беспилотного летательного аппарата, который был уничтожен нашими защитниками, после чего обстрел со стороны ВСУ прекратился", - сказал представитель Народной милиции.Согласно минским соглашениям, применение беспилотников вблизи линии соприкосновения запрещено, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

https://ria.ru/20211110/kuratory-1758430753.html

донецк (донецкая область)

горловка

донецкая народная республика

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в мире, донецк (донецкая область), горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр