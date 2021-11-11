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В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника
В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника - РИА Новости, 11.11.2021
В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший минометный огонь по окраинам... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:40
2021-11-11T17:41
в мире
донецк (донецкая область)
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший минометный огонь по окраинам подконтрольной ДНР Горловки, сообщил представитель Народной милиции республики.Ранее в ДНР сообщили, что утром в четверг украинские силовики выпустили по окраинам подконтрольной республике Горловки 18 мин калибром 120 миллиметров."Корректировка минометного огня по окраинам поселка Озеряновка (окраина подконтрольной ДНР Горловки – ред.) велась украинскими оккупантами с использованием беспилотного летательного аппарата, который был уничтожен нашими защитниками, после чего обстрел со стороны ВСУ прекратился", - сказал представитель Народной милиции.Согласно минским соглашениям, применение беспилотников вблизи линии соприкосновения запрещено, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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донецк (донецкая область)
горловка
донецкая народная республика
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60
в мире, донецк (донецкая область), горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
17:40 11.11.2021 (обновлено: 17:41 11.11.2021)
 
В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника

В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника, корректировавшего огонь

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные на линии соприкосновения возле Донецка
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Felipe Dana
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший минометный огонь по окраинам подконтрольной ДНР Горловки, сообщил представитель Народной милиции республики.
Ранее в ДНР сообщили, что утром в четверг украинские силовики выпустили по окраинам подконтрольной республике Горловки 18 мин калибром 120 миллиметров.
"Корректировка минометного огня по окраинам поселка Озеряновка (окраина подконтрольной ДНР Горловки – ред.) велась украинскими оккупантами с использованием беспилотного летательного аппарата, который был уничтожен нашими защитниками, после чего обстрел со стороны ВСУ прекратился", - сказал представитель Народной милиции.
Согласно минским соглашениям, применение беспилотников вблизи линии соприкосновения запрещено, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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В миреДонецк (Донецкая область)ГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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