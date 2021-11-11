https://ria.ru/20211111/beremennye-1758647459.html
Минздрав: каждый день в России от COVID-19 умирают две беременные женщины
Минздрав: каждый день в России от COVID-19 умирают две беременные женщины - РИА Новости, 11.11.2021
Минздрав: каждый день в России от COVID-19 умирают две беременные женщины
Ежедневно в России от COVID-19 умирают по две женщины во время беременности или после родов, заявил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:08
2021-11-11T20:08
2021-11-11T20:08
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ежедневно в России от COVID-19 умирают по две женщины во время беременности или после родов, заявил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков."Действительность такова – ежедневно в стране от коронавируса умирают по две женщины во время беременности или после родоразрешения. Вопрос профилактики сейчас важен как никогда", - сказал он.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирусы, роман шмаков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Минздрав: каждый день в России от COVID-19 умирают две беременные женщины
Акушер Минздрава Шмаков: каждый день в России от COVID-19 умирают две беременные женщины