https://ria.ru/20211111/beremennye-1758647459.html

Минздрав: каждый день в России от COVID-19 умирают две беременные женщины

Минздрав: каждый день в России от COVID-19 умирают две беременные женщины - РИА Новости, 11.11.2021

Минздрав: каждый день в России от COVID-19 умирают две беременные женщины

Ежедневно в России от COVID-19 умирают по две женщины во время беременности или после родов, заявил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:08

2021-11-11T20:08

2021-11-11T20:08

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общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ежедневно в России от COVID-19 умирают по две женщины во время беременности или после родов, заявил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков."Действительность такова – ежедневно в стране от коронавируса умирают по две женщины во время беременности или после родоразрешения. Вопрос профилактики сейчас важен как никогда", - сказал он.

https://ria.ru/20211111/beremennost-1758646357.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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