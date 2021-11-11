https://ria.ru/20211111/beremennost-1758646357.html

Вакцинация от коронавируса не влияет на беременность, заявили в Минздраве

Вакцинация от коронавируса не влияет на беременность, заявили в Минздраве - РИА Новости, 11.11.2021

Вакцинация от коронавируса не влияет на беременность, заявили в Минздраве

Вакцинация от COVID-19 беременной женщины на сроке после 22-й недели не влияет на течение беременности, сообщил журналистам главный внештатный акушер Минздрава... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:02

2021-11-11T20:02

2021-11-11T20:02

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 беременной женщины на сроке после 22-й недели не влияет на течение беременности, сообщил журналистам главный внештатный акушер Минздрава России Роман Шмаков."Имеющиеся научные данные на настоящий момент доказывают, что вакцинация от коронавируса беременной женщины на сроке после 22-й недели не влияет на течение беременности", - сказал Шмаков.Он отметил, что если невакцинированная будущая мама заболевает ковидом, риск значительно возрастает, в том числе и для ребенка.

https://ria.ru/20211111/smertnost-1758644741.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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