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Вакцинация от коронавируса не влияет на беременность, заявили в Минздраве
Вакцинация от коронавируса не влияет на беременность, заявили в Минздраве - РИА Новости, 11.11.2021
Вакцинация от коронавируса не влияет на беременность, заявили в Минздраве
Вакцинация от COVID-19 беременной женщины на сроке после 22-й недели не влияет на течение беременности, сообщил журналистам главный внештатный акушер Минздрава... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:02
2021-11-11T20:02
2021-11-11T20:02
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 беременной женщины на сроке после 22-й недели не влияет на течение беременности, сообщил журналистам главный внештатный акушер Минздрава России Роман Шмаков."Имеющиеся научные данные на настоящий момент доказывают, что вакцинация от коронавируса беременной женщины на сроке после 22-й недели не влияет на течение беременности", - сказал Шмаков.Он отметил, что если невакцинированная будущая мама заболевает ковидом, риск значительно возрастает, в том числе и для ребенка.
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общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирусы, роман шмаков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Вакцинация от коронавируса не влияет на беременность, заявили в Минздраве
Акушер Минздрава Шмаков: вакцинация от COVID-19 с 22-й недели не влияет на беременность