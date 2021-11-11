Все бельгийцы получат бустерную дозу вакцины от COVID-19
Власти в Бельгии заявили, что все жители страны получат бустерную дозу вакцины от COVID-19
© AP Photo / Virginia MayoВакцина против COVID-19 компании Moderna
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Региональные и федеральный министры здравоохранения Бельгии договорились о необходимости ввести всем жителям королевства усиливающую (бустерную) дозу вакцины против коронавируса, технические детали новой вакцинационной кампании обнародуют в конце ноября, сообщает агентство Belga.
По имеющейся информации, речь идет о третьей (в случае первичной вакцинации препаратами AstraZeneca, Moderna, Pfizer) или второй дозе (при первичной прививке вакциной компании J&J) вакцины от коронавируса. В ближайшие месяцы, как и в период первичной вакцинации, жители страны будут получать по почте приглашения на прививку.
"Мы наблюдаем, что вакцины очень эффективны, однако, как и с большинством вакцин, через определенное время необходима усиливающая эффект доза", - пояснил федеральный министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук.
Сейчас в королевстве третью бустерную дозу уже получают лица старше 65 лет, а также имеющие проблемы со здоровьем и ослабленный иммунитет. Всего на сегодня усиливающую дозу противокоронавирусной вакцины получили порядка 700 тысяч жителей Бельгии. "Сейчас мы пришли к заключению, что дополнительная доза нужна всем жителям, но необходимо получить заключение ученых о дате введения бустерной дозы, а также разработать график вакцинации населения по категориям", - уточнил Ванденбрук.
Эксперты считают, что дополнительную прививку необходимо ставить через шесть – восемь месяцев после завершения первичной вакцинации. По данным СМИ, бельгийцы, привитые требующей однократного введения вакциной Johnson & Johnson, начнут получать вторую прививку, скорее всего, уже в декабре. Второй укол будет сделан на выбор препаратами компаний Pfizer или Moderna.
За последнюю неделю рост заболеваемости в королевстве составил 11% по сравнению с предыдущей неделей. В сутки в среднем COVID заболевают более 7 тысяч человек. Смертность возросла на 14% (порядка 20 человек в день), прирост числа госпитализированных с коронавирусом достиг 25%. При этом в отделениях интенсивной терапии находятся 384 пациента с COVID (плюс 40% по сравнению с предыдущей неделей). В Бельгии на сегодня в целом полностью вакцинированы почти 88% жителей старше 18 лет. В Валлонии эта цифра составляет 83%. В другом крупном регионе – Фландрии – 92%. От них отстает Брюссель – всего чуть более 70% полностью вакцинированных взрослых.