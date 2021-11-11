https://ria.ru/20211111/belgiya-1758590552.html

Все бельгийцы получат бустерную дозу вакцины от COVID-19

Все бельгийцы получат бустерную дозу вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021

Все бельгийцы получат бустерную дозу вакцины от COVID-19

Региональные и федеральный министры здравоохранения Бельгии договорились о необходимости ввести всем жителям королевства усиливающую (бустерную) дозу вакцины... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:33

2021-11-11T15:33

2021-11-11T15:33

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Региональные и федеральный министры здравоохранения Бельгии договорились о необходимости ввести всем жителям королевства усиливающую (бустерную) дозу вакцины против коронавируса, технические детали новой вакцинационной кампании обнародуют в конце ноября, сообщает агентство Belga.По имеющейся информации, речь идет о третьей (в случае первичной вакцинации препаратами AstraZeneca, Moderna, Pfizer) или второй дозе (при первичной прививке вакциной компании J&J) вакцины от коронавируса. В ближайшие месяцы, как и в период первичной вакцинации, жители страны будут получать по почте приглашения на прививку."Мы наблюдаем, что вакцины очень эффективны, однако, как и с большинством вакцин, через определенное время необходима усиливающая эффект доза", - пояснил федеральный министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук.Сейчас в королевстве третью бустерную дозу уже получают лица старше 65 лет, а также имеющие проблемы со здоровьем и ослабленный иммунитет. Всего на сегодня усиливающую дозу противокоронавирусной вакцины получили порядка 700 тысяч жителей Бельгии. "Сейчас мы пришли к заключению, что дополнительная доза нужна всем жителям, но необходимо получить заключение ученых о дате введения бустерной дозы, а также разработать график вакцинации населения по категориям", - уточнил Ванденбрук.Эксперты считают, что дополнительную прививку необходимо ставить через шесть – восемь месяцев после завершения первичной вакцинации. По данным СМИ, бельгийцы, привитые требующей однократного введения вакциной Johnson & Johnson, начнут получать вторую прививку, скорее всего, уже в декабре. Второй укол будет сделан на выбор препаратами компаний Pfizer или Moderna.За последнюю неделю рост заболеваемости в королевстве составил 11% по сравнению с предыдущей неделей. В сутки в среднем COVID заболевают более 7 тысяч человек. Смертность возросла на 14% (порядка 20 человек в день), прирост числа госпитализированных с коронавирусом достиг 25%. При этом в отделениях интенсивной терапии находятся 384 пациента с COVID (плюс 40% по сравнению с предыдущей неделей). В Бельгии на сегодня в целом полностью вакцинированы почти 88% жителей старше 18 лет. В Валлонии эта цифра составляет 83%. В другом крупном регионе – Фландрии – 92%. От них отстает Брюссель – всего чуть более 70% полностью вакцинированных взрослых.

https://ria.ru/20210925/vaktsinatsiya-1751828557.html

https://ria.ru/20211104/covid-sertifikat-1757755848.html

бельгия

брюссель

фландрия

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в мире, бельгия, johnson & johnson, брюссель, astrazeneca , здоровье - общество, фландрия, коронавирус covid-19