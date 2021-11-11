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У Басты вышел клип в духе знаменитых голливудских фильмов о любви
У Басты вышел клип в духе знаменитых голливудских фильмов о любви - РИА Новости, 11.11.2021
У Басты вышел клип в духе знаменитых голливудских фильмов о любви
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) представил на YouTube музыкальное видео на ремикс своего трека "Ты была права". РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T01:07
2021-11-11T01:07
2021-11-11T01:07
культура
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) представил на YouTube музыкальное видео на ремикс своего трека "Ты была права".Главные роли в клипе исполняют Любовь Аксенова и Тихон Жизневский. Они изображают влюбленную пару, которая проходит через все этапы отношений. Каждую новую историю героев показывают с помощью отсылок к знаменитым фильмам: "Вечное сияние чистого разума", "Леон", "Амели", "Дневник Памяти", "Красотка" и "Завтрак у Тиффани". Баста создал для ремикс-версии трека "Ты была права" новую аранжировку, используя семпл хита Стинга "Shape of My Heart". За несколько часов видео, пропитанное любовной тематикой и Стингом, набрало на YouTube около трехсот тысяч просмотров и почти пять тысячи лайков. В комментариях большинство зрителей отметил, что ролик получился "душевным" и "красивым".
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баста (василий вакуленко), новости культуры, музыка, стинг, youtube
У Басты вышел клип в духе знаменитых голливудских фильмов о любви
Баста выпустил клип на ремикс "Ты была права" с отсылками к голливудским фильмам о любви
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) представил на YouTube музыкальное видео на ремикс своего трека "Ты была права".
Главные роли в клипе исполняют Любовь Аксенова и Тихон Жизневский. Они изображают влюбленную пару, которая проходит через все этапы отношений. Каждую новую историю героев показывают с помощью отсылок к знаменитым фильмам: "Вечное сияние чистого разума", "Леон", "Амели", "Дневник Памяти", "Красотка" и "Завтрак у Тиффани".
Баста создал для ремикс-версии трека "Ты была права" новую аранжировку, используя семпл хита Стинга "Shape of My Heart".
"Текст "Ты была права" я написал давно и долго думал, какая мелодия может продолжить смысл этой песни. Однажды мне приснился сон про Стинга. Ничего удивительного в этом нет. Иногда я даже сэмплировал какие-то его мелодии, но не использовал их. А "Shape of My Heart" — один из моих любимых треков. Так пришла идея сделать еще одну версию песни. Символично, что именно мужчина поет эти строчки. Получилось короткое высказывание о том что у него на сердце", — написал Баста в Instagram.
За несколько часов видео, пропитанное любовной тематикой и Стингом, набрало на YouTube около трехсот тысяч просмотров и почти пять тысячи лайков. В комментариях большинство зрителей отметил, что ролик получился "душевным" и "красивым".