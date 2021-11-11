https://ria.ru/20211111/basta-1758433801.html

У Басты вышел клип в духе знаменитых голливудских фильмов о любви

У Басты вышел клип в духе знаменитых голливудских фильмов о любви - РИА Новости, 11.11.2021

У Басты вышел клип в духе знаменитых голливудских фильмов о любви

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) представил на YouTube музыкальное видео на ремикс своего трека "Ты была права". РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T01:07

2021-11-11T01:07

2021-11-11T01:07

культура

баста (василий вакуленко)

новости культуры

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стинг

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) представил на YouTube музыкальное видео на ремикс своего трека "Ты была права".Главные роли в клипе исполняют Любовь Аксенова и Тихон Жизневский. Они изображают влюбленную пару, которая проходит через все этапы отношений. Каждую новую историю героев показывают с помощью отсылок к знаменитым фильмам: "Вечное сияние чистого разума", "Леон", "Амели", "Дневник Памяти", "Красотка" и "Завтрак у Тиффани". Баста создал для ремикс-версии трека "Ты была права" новую аранжировку, используя семпл хита Стинга "Shape of My Heart". За несколько часов видео, пропитанное любовной тематикой и Стингом, набрало на YouTube около трехсот тысяч просмотров и почти пять тысячи лайков. В комментариях большинство зрителей отметил, что ролик получился "душевным" и "красивым".

https://ria.ru/20211102/loboda-1757245488.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баста (василий вакуленко), новости культуры, музыка, стинг, youtube