https://ria.ru/20211111/banksy-1758522286.html
Актер Кристофер Уокен уничтожил граффити Бэнкси
Актер Кристофер Уокен уничтожил граффити Бэнкси - РИА Новости, 11.11.2021
Актер Кристофер Уокен уничтожил граффити Бэнкси
Американский актер Кристофер Уокен с помощью светлой краски уничтожил граффити британского уличного художника Бэнкси во время съемок сериала Стивена Мерчанта... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:55
2021-11-11T11:55
2021-11-11T14:22
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ЛОНДОН, 11 ноя — РИА Новости. Американский актер Кристофер Уокен с помощью светлой краски уничтожил граффити британского уличного художника Бэнкси во время съемок сериала Стивена Мерчанта "Нарушители", сообщает Evening Standard. Кинопроизводство проходило в Бристоле — родном городе таинственного художника. В комедийной драме из шести серий рассказывают о группе преступников-неудачников, выполняющих общественные работы за совершенные ими нарушения. В последнем эпизоде персонаж Уокена закрашивает граффити Бэнкси. Однако, как оказалось, этот акт вандализма был заранее спланирован. По информации издания, художник нанес граффити специально для съемок сериала. Он изобразил крысу — своего культового персонажа — с баллончиками краски и надписью "Бэнкси" над ее головой.The Sun со ссылкой на источник сообщает, что такая идея сценария появилась у создателей шоу. Они вышли на знаменитого уличного художника, не сильно надеясь на то, что он им вообще ответит. В издании отмечают, что Бэнкси оказался поклонником 78-летнего голливудского актера, а также оценил, что Стивен Мерчант тоже родом из Бристоля. Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавали на аукционах за шестизначные суммы. Например, в октябре частично разорванная картина Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" была продана на торгах в Лондоне за 18,5 миллионов фунтов стерлингов (примерно 25,4 миллионов долларов).
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бристоль (город), бэнкси, новости культуры, лондон
11:55 11.11.2021 (обновлено: 14:22 11.11.2021)
Актер Кристофер Уокен уничтожил граффити Бэнкси
Актер Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси на съемках британского сериала "Нарушители"
ЛОНДОН, 11 ноя — РИА Новости.
Американский актер Кристофер Уокен с помощью светлой краски уничтожил граффити британского уличного художника Бэнкси во время съемок сериала Стивена Мерчанта "Нарушители", сообщает
Evening Standard.
Кинопроизводство проходило в Бристоле — родном городе таинственного художника.
В комедийной драме из шести серий рассказывают о группе преступников-неудачников, выполняющих общественные работы за совершенные ими нарушения. В последнем эпизоде персонаж Уокена закрашивает граффити Бэнкси.
Однако, как оказалось, этот акт вандализма был заранее спланирован.
По информации издания, художник нанес граффити специально для съемок сериала. Он изобразил крысу — своего культового персонажа — с баллончиками краски и надписью "Бэнкси" над ее головой.
"Мы можем подтвердить, что изображение в конце "Нарушителей" — оригинальный Бэнкси, и что Кристофер Уокен закрасил эту работу во время съемок данной сцены, в конечном итоге уничтожив ее", — цитирует издание представителя телесериала.
The Sun со ссылкой на источник сообщает
, что такая идея сценария появилась у создателей шоу. Они вышли на знаменитого уличного художника, не сильно надеясь на то, что он им вообще ответит.
"Его единственным условием было, чтобы актеры действительно закрасили граффити, и держать валик будет Кристофер", — заявил инсайдер.
В издании отмечают, что Бэнкси оказался поклонником 78-летнего голливудского актера, а также оценил, что Стивен Мерчант тоже родом из Бристоля.
Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавали на аукционах за шестизначные суммы. Например, в октябре частично разорванная картина Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" была продана
на торгах в Лондоне за 18,5 миллионов фунтов стерлингов (примерно 25,4 миллионов долларов).