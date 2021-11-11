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Актер Кристофер Уокен уничтожил граффити Бэнкси

Актер Кристофер Уокен уничтожил граффити Бэнкси - РИА Новости, 11.11.2021

Актер Кристофер Уокен уничтожил граффити Бэнкси

Американский актер Кристофер Уокен с помощью светлой краски уничтожил граффити британского уличного художника Бэнкси во время съемок сериала Стивена Мерчанта... РИА Новости, 11.11.2021

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ЛОНДОН, 11 ноя — РИА Новости. Американский актер Кристофер Уокен с помощью светлой краски уничтожил граффити британского уличного художника Бэнкси во время съемок сериала Стивена Мерчанта "Нарушители", сообщает Evening Standard. Кинопроизводство проходило в Бристоле — родном городе таинственного художника. В комедийной драме из шести серий рассказывают о группе преступников-неудачников, выполняющих общественные работы за совершенные ими нарушения. В последнем эпизоде персонаж Уокена закрашивает граффити Бэнкси. Однако, как оказалось, этот акт вандализма был заранее спланирован. По информации издания, художник нанес граффити специально для съемок сериала. Он изобразил крысу — своего культового персонажа — с баллончиками краски и надписью "Бэнкси" над ее головой.The Sun со ссылкой на источник сообщает, что такая идея сценария появилась у создателей шоу. Они вышли на знаменитого уличного художника, не сильно надеясь на то, что он им вообще ответит. В издании отмечают, что Бэнкси оказался поклонником 78-летнего голливудского актера, а также оценил, что Стивен Мерчант тоже родом из Бристоля. Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавали на аукционах за шестизначные суммы. Например, в октябре частично разорванная картина Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" была продана на торгах в Лондоне за 18,5 миллионов фунтов стерлингов (примерно 25,4 миллионов долларов).

https://ria.ru/20211103/banksy-1757547390.html

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бристоль (город), бэнкси, новости культуры, лондон