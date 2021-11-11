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Тринадцать тысяч московских водителей пересядут на метро, считает Дептранс
Тринадцать тысяч московских водителей пересядут на метро, считает Дептранс - РИА Новости, 11.11.2021
Тринадцать тысяч московских водителей пересядут на метро, считает Дептранс
Тринадцать тысяч москвичей откажутся от автомобилей и пересядут на Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, полагает начальник управления развития московского... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:30
2021-11-11T14:30
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
владимир титов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тринадцать тысяч москвичей откажутся от автомобилей и пересядут на Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, полагает начальник управления развития московского метрополитена департамента транспорта столицы Владимир Титов."Тринадцать тысяч москвичей просто откажутся от автомобилей и начнут пользоваться метро впервые. Сейчас у них нет такой возможности, но благодаря БКЛ им будет намного выгоднее, быстрее, проще добираться на работу на метро вместо личных автомобилей", - сказал Титов в эфире радиостанции "Говорит Москва".Самое главное, как подчеркнул он - что произойдет разгрузка сети метро. Так, например, кольцевая линия разгрузится на 30%.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция.
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, владимир титов
14:30 11.11.2021
 
Тринадцать тысяч московских водителей пересядут на метро, считает Дептранс

Представитель Дептранса Титов: 13 тысяч водителей в Москве откажутся от личного транспорта

© МоскомархитектураПроект станции "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии московского метрополитена
Проект станции Нагатинский затон Большой кольцевой линии московского метрополитена
© Москомархитектура
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тринадцать тысяч москвичей откажутся от автомобилей и пересядут на Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, полагает начальник управления развития московского метрополитена департамента транспорта столицы Владимир Титов.
"Тринадцать тысяч москвичей просто откажутся от автомобилей и начнут пользоваться метро впервые. Сейчас у них нет такой возможности, но благодаря БКЛ им будет намного выгоднее, быстрее, проще добираться на работу на метро вместо личных автомобилей", - сказал Титов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Самое главное, как подчеркнул он - что произойдет разгрузка сети метро. Так, например, кольцевая линия разгрузится на 30%.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
10 ноября, 13:39
Бочкарев: пересадка с БКЛ на Арбатско-Покровскую линию готова на две трети
 
ОбществоМоскваДепартамент транспорта г. МосквыВладимир Титов
 
 
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