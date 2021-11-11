https://ria.ru/20211111/avtomobili-1758573091.html

Тринадцать тысяч московских водителей пересядут на метро, считает Дептранс

Тринадцать тысяч московских водителей пересядут на метро, считает Дептранс - РИА Новости, 11.11.2021

Тринадцать тысяч московских водителей пересядут на метро, считает Дептранс

Тринадцать тысяч москвичей откажутся от автомобилей и пересядут на Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, полагает начальник управления развития московского... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:30

2021-11-11T14:30

2021-11-11T14:30

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

владимир титов

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тринадцать тысяч москвичей откажутся от автомобилей и пересядут на Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, полагает начальник управления развития московского метрополитена департамента транспорта столицы Владимир Титов."Тринадцать тысяч москвичей просто откажутся от автомобилей и начнут пользоваться метро впервые. Сейчас у них нет такой возможности, но благодаря БКЛ им будет намного выгоднее, быстрее, проще добираться на работу на метро вместо личных автомобилей", - сказал Титов в эфире радиостанции "Говорит Москва".Самое главное, как подчеркнул он - что произойдет разгрузка сети метро. Так, например, кольцевая линия разгрузится на 30%.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция.

https://ria.ru/20211110/peresadka-1758391598.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, департамент транспорта г. москвы, владимир титов