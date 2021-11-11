https://ria.ru/20211111/asteroid-1758612520.html

Недалеко от Земли нашли потерянный фрагмент Луны

Недалеко от Земли нашли потерянный фрагмент Луны - РИА Новости, 11.11.2021

Недалеко от Земли нашли потерянный фрагмент Луны

Проанализировав спектр отражения астероида Камоалева, вращающегося вокруг Солнца вместе с Землей, ученые пришли к выводу, что он состоит из того же материала,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:00

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Проанализировав спектр отражения астероида Камоалева, вращающегося вокруг Солнца вместе с Землей, ученые пришли к выводу, что он состоит из того же материала, что и Луна. По мнению авторов, это или несостоявшийся спутник нашей планеты, или отколовшийся фрагмент Луны. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.Астероид (469219) 2016 HO3, получивший впоследствии имя Камоалева (от гавайского "колеблющийся обломок"), был открыт 27 апреля 2016 года с помощью гавайского автоматического телескопа Pan-STARRS. Его диаметр, вычисленный по стандартному альбедо для каменных астероидов, составляет около 40 метров, а период обращения вокруг Солнца — около 366 дней.Во время своего космического путешествия астероид то приближается к Земле, то удаляется от нее, двигаясь по сложной околоземной орите на расстоянии от 38 до ста расстояний между Землей и Луной. На сегодняшний день это самый постоянный квазиспутник нашей планеты. По расчетам ученых, он будет сопровождать Землю еще на протяжении минимум миллиона лет.К квазиспутникам относят околоземные астероиды, которые вращаются вокруг Солнца, но при этом остаются относительно близко к Земле. Об этих объектах известно очень мало, так как они тусклые. Выявлять их стали совсем недавно.Из-за особенностей орбиты Камоалева можно наблюдать с Земли только в течение нескольких недель в апреле каждого года, а из-за малого размера его видно только в телескоп с очень большим разрешением — отраженный свет астероида примерно в четыре миллиона раз слабее самой слабой звезды, которую различает человеческий глаз на темном небе.Американские астрономы под руководством Бенджамина Шарки (Benjamin Sharkey) из Аризонского университета исследовали отраженный свет Камоалева с помощью Большого бинокулярного телескопа (LBT) и телескопа LDT обсерватория Лоуэлла в штате Аризона и обнаружили, что он имеет красный спектр отражения, очень похожий на спектр минералов поверхности Луны.По мнению авторов, этот факт, вместе с оценкой орбитального пути Камоалева, позволяет предположить, что астероид изначально возник как часть системы Земля — Луна. Возможно, он образовался в результате столкновения или гравитационного разрушения более крупного тела во время прохождения его вблизи Земли и Луны. Ученые пока не могут сказать, как это могло случиться. Частично причина в том, что нет других известных астероидов лунного состава."Я просмотрел спектры всех околоземных астероидов, к которым у нас был доступ, и ничего подобного не нашлось", — приводятся в пресс-релизе Аризонского университета слова Бенджамина Шарки.Еще один аргумент в пользу лунного происхождения астероида Камоалева — его орбита."Очень маловероятно, что астероид, сближающийся с Землей, самопроизвольно переместится на квазиспутниковую орбиту", — объясняет еще один автор исследования Рену Малхотра (Renu Malhotra), профессор планетных наук из Аризонского университета, который руководил частью исследования, посвященной анализу орбиты.

https://ria.ru/20211111/planeta-1758543607.html

https://ria.ru/20211103/galaktiki-1757520302.html

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