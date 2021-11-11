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https://ria.ru/20211111/armeniya-1758523359.html
У здания правительства Армении начали задерживать участников акции протеста
У здания правительства Армении начали задерживать участников акции протеста - РИА Новости, 11.11.2021
У здания правительства Армении начали задерживать участников акции протеста
Полиция Армении начала задержания участников акции, протестующих против установления азербайджанского таможенного пункта на автодороге Горис-Капан, ведущей к... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:14
2021-11-11T11:48
в мире
армения
азербайджан
иран
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Полиция Армении начала задержания участников акции, протестующих против установления азербайджанского таможенного пункта на автодороге Горис-Капан, ведущей к иранской границе, передает корреспондент РИА Новости.Дорога имеет стратегическое значение для доставки грузов из Ирана в Армению. Азербайджан, установив КПП на небольшом участке трассы, де-факто получает контроль над всей дорогой. Существует объездной путь, однако большегрузные машины преодолевают его с трудом, поскольку он очень узкий. Ситуация может усугубиться, если выпадет снег. Дорога Горис-Капан связывает Сюникскую область Армении с остальной частью республики.В ходе акции полиция задержала около 100 человек. Оппозиционные депутаты парламента заявили, что пытаются войти в здание правительства, чтобы получить ответы от премьера."В различные полицейские участки доставлены свыше 20 участников акции. Состояние здоровья одного из них ухудшилось. Сейчас депутаты направятся в полицейские участки", - сообщил на акции оппозиционный депутат парламента Гегам Манукян.В четверг за заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "Азербайджан неофициально оповестил, что намерен в ночь на четверг установить таможенный и паспортный контроль для граждан Армении и грузов на дороге Горис-Капан. После этого власти приняли решение перенаправить транспортный поток по объездной дороге Капан—Агван из Татев-Алидзор-Шинуайр.В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы Горис-Капан в приграничной Сюникской области Армении. Жители области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. В середине сентября 2021 года Служба нацбезопасности Армении сообщила, что в Сюникской области у населенного пункта Воротан на подконтрольном Азербайджану участке межгосударственной автодороги Горис-Капан, которая ведет к границе с Ираном, азербайджанские полицейские проверяют документы водителей грузовых машин с иранскими номерами, а также накладные на грузы.
https://ria.ru/20211105/armeniya-1757792913.html
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в мире, армения, азербайджан, иран, никол пашинян
11:14 11.11.2021 (обновлено: 11:48 11.11.2021)
 
У здания правительства Армении начали задерживать участников акции протеста

Полиция Армении начала задержания участников акции протеста у здания правительства

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Полиция Армении начала задержания участников акции, протестующих против установления азербайджанского таможенного пункта на автодороге Горис-Капан, ведущей к иранской границе, передает корреспондент РИА Новости.
Дорога имеет стратегическое значение для доставки грузов из Ирана в Армению. Азербайджан, установив КПП на небольшом участке трассы, де-факто получает контроль над всей дорогой. Существует объездной путь, однако большегрузные машины преодолевают его с трудом, поскольку он очень узкий. Ситуация может усугубиться, если выпадет снег. Дорога Горис-Капан связывает Сюникскую область Армении с остальной частью республики.
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В ходе акции полиция задержала около 100 человек. Оппозиционные депутаты парламента заявили, что пытаются войти в здание правительства, чтобы получить ответы от премьера.
"В различные полицейские участки доставлены свыше 20 участников акции. Состояние здоровья одного из них ухудшилось. Сейчас депутаты направятся в полицейские участки", - сообщил на акции оппозиционный депутат парламента Гегам Манукян.
В четверг за заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "Азербайджан неофициально оповестил, что намерен в ночь на четверг установить таможенный и паспортный контроль для граждан Армении и грузов на дороге Горис-Капан. После этого власти приняли решение перенаправить транспортный поток по объездной дороге Капан—Агван из Татев-Алидзор-Шинуайр.
В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы Горис-Капан в приграничной Сюникской области Армении. Жители области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. В середине сентября 2021 года Служба нацбезопасности Армении сообщила, что в Сюникской области у населенного пункта Воротан на подконтрольном Азербайджану участке межгосударственной автодороги Горис-Капан, которая ведет к границе с Ираном, азербайджанские полицейские проверяют документы водителей грузовых машин с иранскими номерами, а также накладные на грузы.
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