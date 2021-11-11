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В Минпромторге объяснили рост цен на арматуру
В Минпромторге объяснили рост цен на арматуру - РИА Новости, 11.11.2021
В Минпромторге объяснили рост цен на арматуру
Минпромторг отметил резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей в октябре, одна из причин — спекулятивная политика трейдеров, заявил статс-секретарь,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T07:11
2021-11-11T09:28
экономика
москва
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минпромторг отметил резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей в октябре, одна из причин — спекулятивная политика трейдеров, заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов.Евтухов пояснил, что они "выкупают объемы, закладывают свою маржу" и в итоге продают арматуру по завышенным ценам.Он отметил, что при снижении цен на эту позицию, как в августе, трейдеры приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления."По цепочке металлурги сокращают объемы производства. Далее через отложенный спрос получаем искусственный дефицит и очередной всплеск цены. Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты", — заявил замглавы Минпромторга.Евтухов также указал, что если цены у производителей необоснованно пойдут вверх, можно реализовать некоторые меры."Высокую разницу цены на продукцию у производителя и трейдеров, уверен, видят коллеги из ФАС России, которые внимательно следят за ситуацией. И в случае необходимости проведут комплексную проверку ценообразования на внутреннем рынке на металлопродукцию (горячекатаный лист, арматура) как у российских производителей, так и металлоторгующих компаний, в том числе торговых домов металлургических предприятий", — подчеркнул замминистра.При выявлении случаев нарушения антимонопольного законодательства к нарушителям могут применить оборотные штрафы, а это "влетит в копеечку тем, кто пытается спекулировать", заключил Евтухов.
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экономика, москва, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
07:11 11.11.2021 (обновлено: 09:28 11.11.2021)
 
В Минпромторге объяснили рост цен на арматуру

Замглавы Минпромторга Евтухов: отмечен резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтроительство спорткомплекса
Строительство спорткомплекса - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минпромторг отметил резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей в октябре, одна из причин — спекулятивная политика трейдеров, заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов.

"В октябре вновь отмечен резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей. Так, цена арматуры 12 миллиметров у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39 процентов — с 57 тысяч до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС. <...> Новое колебание цены на арматуру вызвано в том числе спекулятивной политикой трейдеров", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Евтухов пояснил, что они "выкупают объемы, закладывают свою маржу" и в итоге продают арматуру по завышенным ценам.
Он отметил, что при снижении цен на эту позицию, как в августе, трейдеры приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления.
"По цепочке металлурги сокращают объемы производства. Далее через отложенный спрос получаем искусственный дефицит и очередной всплеск цены. Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты", — заявил замглавы Минпромторга.
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Евтухов также указал, что если цены у производителей необоснованно пойдут вверх, можно реализовать некоторые меры.
"Высокую разницу цены на продукцию у производителя и трейдеров, уверен, видят коллеги из ФАС России, которые внимательно следят за ситуацией. И в случае необходимости проведут комплексную проверку ценообразования на внутреннем рынке на металлопродукцию (горячекатаный лист, арматура) как у российских производителей, так и металлоторгующих компаний, в том числе торговых домов металлургических предприятий", — подчеркнул замминистра.
При выявлении случаев нарушения антимонопольного законодательства к нарушителям могут применить оборотные штрафы, а это "влетит в копеечку тем, кто пытается спекулировать", заключил Евтухов.
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ЭкономикаМоскваВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
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