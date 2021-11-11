https://ria.ru/20211111/armatura-1758494099.html

В Минпромторге объяснили рост цен на арматуру

В Минпромторге объяснили рост цен на арматуру - РИА Новости, 11.11.2021

В Минпромторге объяснили рост цен на арматуру

Минпромторг отметил резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей в октябре, одна из причин — спекулятивная политика трейдеров, заявил статс-секретарь,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T07:11

2021-11-11T07:11

2021-11-11T09:28

экономика

москва

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минпромторг отметил резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей в октябре, одна из причин — спекулятивная политика трейдеров, заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов.Евтухов пояснил, что они "выкупают объемы, закладывают свою маржу" и в итоге продают арматуру по завышенным ценам.Он отметил, что при снижении цен на эту позицию, как в августе, трейдеры приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления."По цепочке металлурги сокращают объемы производства. Далее через отложенный спрос получаем искусственный дефицит и очередной всплеск цены. Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты", — заявил замглавы Минпромторга.Евтухов также указал, что если цены у производителей необоснованно пойдут вверх, можно реализовать некоторые меры."Высокую разницу цены на продукцию у производителя и трейдеров, уверен, видят коллеги из ФАС России, которые внимательно следят за ситуацией. И в случае необходимости проведут комплексную проверку ценообразования на внутреннем рынке на металлопродукцию (горячекатаный лист, арматура) как у российских производителей, так и металлоторгующих компаний, в том числе торговых домов металлургических предприятий", — подчеркнул замминистра.При выявлении случаев нарушения антимонопольного законодательства к нарушителям могут применить оборотные штрафы, а это "влетит в копеечку тем, кто пытается спекулировать", заключил Евтухов.

https://ria.ru/20211007/tseny-1753580940.html

https://realty.ria.ru/20210603/metall-1735443270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия