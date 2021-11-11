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В Хабаровском крае арестовали байкера, насиловавшего дочь
В Хабаровском крае арестовали байкера, насиловавшего дочь - РИА Новости, 11.11.2021
В Хабаровском крае арестовали байкера, насиловавшего дочь
Отец, насиловавший свою дочь на слетах байкеров на Дальнем Востоке, заключен под стражу, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:25
2021-11-11T15:25
2021-11-11T15:25
происшествия
хабаровский край
еврейская автономная область
дальний восток
россия
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ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Отец, насиловавший свою дочь на слетах байкеров на Дальнем Востоке, заключен под стражу, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО."Следствием установлено, что 36-летний мужчина в течение длительного времени совершал особо тяжкие преступления полового характера в отношении своей малолетней дочери, которая периодически проживала с ним ввиду развода родителей. Преступления совершались как на территории края, так и на территории Еврейской автономной области, когда девочка ездила с отцом на слёты байкеров… Судом удовлетворено ходатайство следователя и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится на сайте ведомства.Мужчине предъявлено обвинение по п. "б" ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По обеим статьям предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
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происшествия, хабаровский край, еврейская автономная область, дальний восток, россия
В Хабаровском крае арестовали байкера, насиловавшего дочь
В Хабаровском крае арестовали 36-летнего байкера, насиловавшего несовершеннолетнюю дочь