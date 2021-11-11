https://ria.ru/20211111/arest-1758542852.html

Преподавателя ВШЭ и МГУ арестовали по делу о педофилии

Преподавателя ВШЭ и МГУ арестовали по делу о педофилии - РИА Новости, 11.11.2021

Преподавателя ВШЭ и МГУ арестовали по делу о педофилии

Мещанский суд Москвы отправил под арест преподавателя математики Высшей школы экономики и МГУ Евгения Золина по обвинению в педофилии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:24

2021-11-11T12:24

2021-11-11T18:42

происшествия

москва

высшая школа экономики (вшэ)

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под арест преподавателя математики Высшей школы экономики и МГУ Евгения Золина по обвинению в педофилии, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Золина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.По данным суда, мужчине инкриминируют два эпизода насильственных действий сексуального характера, его жертвами стали девочки 2015 и 2009 года рождения. Преступления он совершил в своей квартире в Подмосковье в январе и июле, считает следствие. Обвиняемый отрицает свою вину.До последнего времени Золин был старшим научным сотрудником кафедры математической логики и теории алгоритмов в МГУ, схожую должность он занимал и в ВШЭ.

https://ria.ru/20211109/yakutiya-1758234530.html

https://ria.ru/20211027/pedofiliya-1756532514.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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происшествия, москва, высшая школа экономики (вшэ), россия, московская область (подмосковье)