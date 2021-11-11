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Преподавателя ВШЭ и МГУ арестовали по делу о педофилии
Преподавателя ВШЭ и МГУ арестовали по делу о педофилии - РИА Новости, 11.11.2021
Преподавателя ВШЭ и МГУ арестовали по делу о педофилии
Мещанский суд Москвы отправил под арест преподавателя математики Высшей школы экономики и МГУ Евгения Золина по обвинению в педофилии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:24
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происшествия
москва
высшая школа экономики (вшэ)
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под арест преподавателя математики Высшей школы экономики и МГУ Евгения Золина по обвинению в педофилии, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Золина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.По данным суда, мужчине инкриминируют два эпизода насильственных действий сексуального характера, его жертвами стали девочки 2015 и 2009 года рождения. Преступления он совершил в своей квартире в Подмосковье в январе и июле, считает следствие. Обвиняемый отрицает свою вину.До последнего времени Золин был старшим научным сотрудником кафедры математической логики и теории алгоритмов в МГУ, схожую должность он занимал и в ВШЭ.
https://ria.ru/20211109/yakutiya-1758234530.html
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москва
россия
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происшествия, москва, высшая школа экономики (вшэ), россия, московская область (подмосковье)
12:24 11.11.2021 (обновлено: 18:42 11.11.2021)
 
Преподавателя ВШЭ и МГУ арестовали по делу о педофилии

Суд в Москве арестовал преподавателя ВШЭ и МГУ Золина по делу о педофилии

© Фото : logic.math.msu.ruЕвгений Золин
Евгений Золин - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : logic.math.msu.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под арест преподавателя математики Высшей школы экономики и МГУ Евгения Золина по обвинению в педофилии, сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Золина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 14:39
В Якутии бывшего депутата обвинили в педофилии
По данным суда, мужчине инкриминируют два эпизода насильственных действий сексуального характера, его жертвами стали девочки 2015 и 2009 года рождения. Преступления он совершил в своей квартире в Подмосковье в январе и июле, считает следствие. Обвиняемый отрицает свою вину.
До последнего времени Золин был старшим научным сотрудником кафедры математической логики и теории алгоритмов в МГУ, схожую должность он занимал и в ВШЭ.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 17:12
В Краснодаре педофила-рецидивиста приговорили к 14 годам колонии
 
ПроисшествияМоскваВысшая школа экономики (ВШЭ)РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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