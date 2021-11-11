https://ria.ru/20211111/antonov-1758497679.html
Посол России назвал новую хартию США и Украины набором вредных лозунгов
Посол России назвал новую хартию США и Украины набором вредных лозунгов - РИА Новости, 11.11.2021
Посол России назвал новую хартию США и Украины набором вредных лозунгов
Посол России в США Анатолий Антонов назвал новую хартию стратегического партнерства Украины и США набором вредных лозунгов, она нацелена на обострение ситуации... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:26
2021-11-11T08:26
2021-11-11T08:27
политика
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал новую хартию стратегического партнерства Украины и США набором вредных лозунгов, она нацелена на обострение ситуации и содержит заряженность на противодействие России,"Документ – набор лозунгов, причем вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Кроме того, почти в каждой строчке – геополитическая заряженность на противодействие России", - приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США. США поддерживают устремления Украины в НАТО, говорилось в документе.
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политика, украина, сша, анатолий антонов, нато, россия
08:26 11.11.2021 (обновлено: 08:27 11.11.2021)
Посол России назвал новую хартию США и Украины набором вредных лозунгов
Посол России Антонов назвал новую хартию США и Украины набором вредных лозунгов