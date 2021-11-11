https://ria.ru/20211111/adygeya-1758515344.html

В Адыгее проверят данные о получении школьниками в классе повреждений глаз

В Адыгее проверят данные о получении школьниками в классе повреждений глаз - РИА Новости, 11.11.2021

В Адыгее проверят данные о получении школьниками в классе повреждений глаз

Прокуратура проверит данные о происшествии в одной из школ Адыгеи, где дети в классе получили повреждения глаз из-за неправильно используемого прибора... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:40

2021-11-11T10:40

2021-11-11T10:40

происшествия

республика адыгея

майкоп

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КРАСНОДАР, 11 ноя – РИА Новости. Прокуратура проверит данные о происшествии в одной из школ Адыгеи, где дети в классе получили повреждения глаз из-за неправильно используемого прибора рециркуляции, сообщила пресс-служба республиканского надзорного ведомства."Прокуратура Майкопа проводит проверку по факту причинения вреда здоровью обучающихся в одном из учебных заведений города в ходе образовательного процесса. Предварительно установлено, что в результате нарушения правил эксплуатации прибора рециркуляции несколько детей в классе получили повреждения органов зрения различной степени", - говорится в сообщении.Ведомство по итогам проверки даст инциденту правовую оценку.

https://ria.ru/20200903/shkolniki-1576660568.html

республика адыгея

майкоп

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика адыгея, майкоп