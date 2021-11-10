https://ria.ru/20211110/zima-1758473835.html

Синоптики рассказали, какой будет наступающая зима в России

Синоптики рассказали, какой будет наступающая зима в России - РИА Новости, 10.11.2021

Синоптики рассказали, какой будет наступающая зима в России

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, какая зима ждет россиян, по прогнозам синоптиков. РИА Новости, 10.11.2021

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общество

зима

россия

евгений тишковец

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, какая зима ждет россиян, по прогнозам синоптиков.Так, по словам специалиста, в азиатской части страны, особенно в Восточной Сибири, зима будет существенно теплее нормы — на 2 — 4 градуса, а в Якутии — на 5 — 7 градусов."Исключением станет февраль, когда на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей. Прогнозируемое количество снега — около 100 процентов от положенного с небольшим профицитом в Приобье", — добавил метеоролог.В средней полосе России зима будет напоминать "еврозиму" — она ожидается умеренно снежной и немного мягче положенного.Он уточнил, что если декабрь и февраль прогнозируются немного теплее положенного, то январь, как и подобает самому холодному месяцу года, окажется близким к норме, что в 30 — 40 процентах случаев будет связано с восточным отрогом студеного сибирского антициклона."Одновременно с этим нужно понимать, что характер метеоусловий будет крайне неустойчивым, и умеренные морозы с 80-процентной вероятностью время от времени будут сменяться оттепелями. Вероятность 30-градусных морозов оценивается как малая — не более десяти процентов", — рассказал Тишковец.По словам метеоролога, количество осадков прогнозируется в пределах многолетней нормы с небольшим переизбытком в декабре, нормой в январе и несущественным недобором в феврале.Собеседник агентства напомнил, что долгосрочный прогноз носит фоновый характер, а его оправдываемость — около 60 — 70 процентов.

https://ria.ru/20211110/rasteniya-1758474770.html

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общество, зима, россия, евгений тишковец