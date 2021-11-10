https://ria.ru/20211110/zima-1758336293.html

В Москву пришла климатическая зима

В Москву пришла климатическая зима - РИА Новости, 10.11.2021

В Москву пришла климатическая зима

Климатическая зима ознаменовалась в Москве самой холодной ночью, до минус 3,2 градуса, в Подмосковье столбик термометра опускался до минус семи, сообщил РИА... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:14

2021-11-10T09:14

2021-11-10T10:56

общество

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Климатическая зима ознаменовалась в Москве самой холодной ночью, до минус 3,2 градуса, в Подмосковье столбик термометра опускался до минус семи, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Климатическая зима ознаменовалась в Москве самой холодной ночью. Сегодня под утро на базовой московской станции ВДНХ воздух остыл до минус 2,8, в Тушино было минус 3,2, на Балчуге минус 2,1 (ночная норма ноября минус 3,3), в окрестностях мегаполиса местами было до минус 4,6-5,2", — рассказал Тишковец.По его словам, в Подмосковье самые низкие показатели зафиксировали термометры в Дубне (минус 5,1), Дмитрове (минус 5,2), Ногинске (минус 5,5), а в Сергиевом Посаде и вовсе семь градусов мороза."Десятое ноября считается в Москве датой наступления так называемой климатической зимы, то есть устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений. И вот совпадение: сегодня впервые в сезоне средняя температура воздуха в городе действительно окажется ниже нуля. Однако говорить о наступлении зимы пока преждевременно, так как во второй половине недели ожидается волна атлантического тепла, которая собьет планы смены сезонов и отодвинет срок наступления зимы на пять суток, то есть на 15 ноября", — добавил синоптик.

https://ria.ru/20211110/prognoz-1758324416.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец