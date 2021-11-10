https://ria.ru/20211110/zelenskiy-1758485079.html

Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"

Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом" - РИА Новости, 10.11.2021

Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T23:54

2021-11-10T23:54

2021-11-10T23:54

в мире

украина

партия "батькивщина"

юлия тимошенко

владимир зеленский

укрэнерго

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения."Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "Искусственный дефицит". Суть очень простая: разгоняются новости о нехватке угля, газа, и спрос растет, цена увеличивается, а платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать, поскольку кроме вашего искусственного дефицита есть волне реальный наш дефицит - дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период. Можете проверить это, а можно просто помочь своему государству. Показать, что большой бизнес имеет не только большие активы, а и большую сознательность, большую ответственность", - сказал президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале."Важно: энергетический кризис не в Украине, энергетический кризис сегодня в мире. Безусловно, это влияет и на нашу ситуацию, но она точно не такая трагическая, как рисуют ее некоторые истеричные медиа, и точно лучше по сравнению со многими другими странами", - подчеркнул он.Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что запасы угля на ТЭС страны на 1 ноября составляли 542,8 тысячи тонн. В минэнерго Украины сообщали о планах украинских компаний импортировать в ноябре 562 тысячи тонн угля, из которых 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго". Гарантированные запасы – это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Как сообщил в среду депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, запасы угля на складах ТЭС Украины составляют 447,9 тысячи тонн, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов, 62 энергоблока на ТЭС не работают вообще.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис, и считает, что необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html

https://ria.ru/20210924/rada-1751728616.html

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в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, владимир зеленский, укрэнерго, оппозиционная платформа - за жизнь