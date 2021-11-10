https://ria.ru/20211110/zelenskiy-1758480496.html

Зеленский отреагировал на миграционный кризис на границе

Зеленский отреагировал на миграционный кризис на границе - РИА Новости, 10.11.2021

Зеленский отреагировал на миграционный кризис на границе

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС не повлияет на возможность въезда белорусов на Украину, заявил украинский президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T22:23

2021-11-10T22:23

2021-11-10T22:47

в мире

украина

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

владимир зеленский

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КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС не повлияет на возможность въезда белорусов на Украину, заявил украинский президент Владимир Зеленский."Сегодня прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Первым вопросом было усиление нашей государственной границы из-за ситуации в Белоруссии. Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758457462.html

украина

белоруссия

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в мире, украина, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, владимир зеленский