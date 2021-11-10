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Зеленский отреагировал на миграционный кризис на границе
Зеленский отреагировал на миграционный кризис на границе - РИА Новости, 10.11.2021
Зеленский отреагировал на миграционный кризис на границе
Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС не повлияет на возможность въезда белорусов на Украину, заявил украинский президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T22:23
2021-11-10T22:23
2021-11-10T22:47
в мире
украина
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
владимир зеленский
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КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС не повлияет на возможность въезда белорусов на Украину, заявил украинский президент Владимир Зеленский."Сегодня прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Первым вопросом было усиление нашей государственной границы из-за ситуации в Белоруссии. Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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РИА Новости
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в мире, украина, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, владимир зеленский
22:23 10.11.2021 (обновлено: 22:47 10.11.2021)
Зеленский отреагировал на миграционный кризис на границе
Зеленский: белорусы смогут пересекать украинскую границу несмотря на миграционный кризис