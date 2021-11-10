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Оренбургская область
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В Оренбуржье планируют строительство маслоэкстракционного завода
В Оренбуржье планируют строительство маслоэкстракционного завода - РИА Новости, 10.11.2021
В Оренбуржье планируют строительство маслоэкстракционного завода
В Бузулуке Оренбургской области планируют строительство завода по переработке масличных культур, общий объем инвестиций составит более 13 миллиардов рублей,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:31
2021-11-10T12:31
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астон
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ОРЕНБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Бузулуке Оренбургской области планируют строительство завода по переработке масличных культур, общий объем инвестиций составит более 13 миллиардов рублей, строительство начнется в следующем году, сообщает пресс-служба правительства области.Инвестиционный проект с полным производственным циклом мощностью 3 тысячи тонн накануне был представлен главе региона председателем совета директоров управляющей компании "Астон передовые технологии". В планах строительство котельной мощностью 130 тонн пара в час, элеватора на 200 тысяч тонн единовременного хранения, а также маслобакового хозяйства мощностью единовременного хранения 20 тысяч тонн продукции.Экстракционный шрот подсолнечника широко применяется в сельском хозяйстве в качестве комбикорма для животных и птицы.Планируется, что производство на заводе будет безотходным, а также будет применена технология "нулевого стока" - все образующиеся сточные воды будут очищаться и многократно использоваться.По словам председателя совета директоров управляющей компании "Астон передовые технологии" Вадима Викулова, Оренбургская область предоставляет благоприятные условия для инвесторов.
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астон , оренбургская область, денис паслер, россия
12:31 10.11.2021
 

В Оренбуржье планируют строительство маслоэкстракционного завода

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ОРЕНБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Бузулуке Оренбургской области планируют строительство завода по переработке масличных культур, общий объем инвестиций составит более 13 миллиардов рублей, строительство начнется в следующем году, сообщает пресс-служба правительства области.
Инвестиционный проект с полным производственным циклом мощностью 3 тысячи тонн накануне был представлен главе региона председателем совета директоров управляющей компании "Астон передовые технологии". В планах строительство котельной мощностью 130 тонн пара в час, элеватора на 200 тысяч тонн единовременного хранения, а также маслобакового хозяйства мощностью единовременного хранения 20 тысяч тонн продукции.
Экстракционный шрот подсолнечника широко применяется в сельском хозяйстве в качестве комбикорма для животных и птицы.
"Оренбуржье – в числе лидеров по сбору подсолнечника в России с ежегодным урожаем более одного миллиона тонн. Перерабатывается внутри региона менее половины. Компания "Астон" готова работать не только в плане переработки масличных культур, но эффективно взаимодействовать с нашими производителями. Для нас важно, что новое предприятие ориентировано на переработку не только подсолнечника но и других масленичных культур. Это даст импульс местным хозяйствам выращивать лен и рапс. Они хорошо приспособлены к климатическим условиям региона и не обедняют почву. Предприятие будет способствовать развитию не только агропромышленного комплекса региона, но и экономики в целом. В первую очередь, это создание порядка 500 новых рабочих мест со стабильной заработной платой", – отметил губернатор области Денис Паслер, слова которого приводит пресс-служба.
Планируется, что производство на заводе будет безотходным, а также будет применена технология "нулевого стока" - все образующиеся сточные воды будут очищаться и многократно использоваться.
По словам председателя совета директоров управляющей компании "Астон передовые технологии" Вадима Викулова, Оренбургская область предоставляет благоприятные условия для инвесторов.
"Проект движется в плановых рамках, и мы уверены, что в 2023 году мы введем в эксплуатацию наш большой и значимый для компании "Астон" и для Оренбургской области проект. В планах дальнейшего развития предприятия – производство бутилированного масла под местным брендом", - цитирует пресс-служба Викулова.
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Оренбургская областьАстонОренбургская областьДенис ПаслерРоссия
 
 
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