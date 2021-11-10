https://ria.ru/20211110/zavod-1758374740.html

В Оренбуржье планируют строительство маслоэкстракционного завода

В Оренбуржье планируют строительство маслоэкстракционного завода - РИА Новости, 10.11.2021

В Оренбуржье планируют строительство маслоэкстракционного завода

В Бузулуке Оренбургской области планируют строительство завода по переработке масличных культур, общий объем инвестиций составит более 13 миллиардов рублей,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:31

2021-11-10T12:31

2021-11-10T12:31

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ОРЕНБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Бузулуке Оренбургской области планируют строительство завода по переработке масличных культур, общий объем инвестиций составит более 13 миллиардов рублей, строительство начнется в следующем году, сообщает пресс-служба правительства области.Инвестиционный проект с полным производственным циклом мощностью 3 тысячи тонн накануне был представлен главе региона председателем совета директоров управляющей компании "Астон передовые технологии". В планах строительство котельной мощностью 130 тонн пара в час, элеватора на 200 тысяч тонн единовременного хранения, а также маслобакового хозяйства мощностью единовременного хранения 20 тысяч тонн продукции.Экстракционный шрот подсолнечника широко применяется в сельском хозяйстве в качестве комбикорма для животных и птицы.Планируется, что производство на заводе будет безотходным, а также будет применена технология "нулевого стока" - все образующиеся сточные воды будут очищаться и многократно использоваться.По словам председателя совета директоров управляющей компании "Астон передовые технологии" Вадима Викулова, Оренбургская область предоставляет благоприятные условия для инвесторов.

https://ria.ru/20211026/rekonstruktsiya-1756268956.html

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