https://ria.ru/20211110/zaderzhanie-1758400030.html

Посольство в Польше не получало информации о задержанном россиянине

Посольство в Польше не получало информации о задержанном россиянине - РИА Новости, 10.11.2021

Посольство в Польше не получало информации о задержанном россиянине

Посольство России в Польше не получало информации о россиянине, задержанном за помощь в незаконном пересечении границы, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:25

2021-11-10T14:25

2021-11-10T14:25

в мире

белоруссия

польша

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Посольство России в Польше не получало информации о россиянине, задержанном за помощь в незаконном пересечении границы, сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.Ранее пограничная стража Польши сообщила, что гражданин России задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу.По данным польской стороны, за минувшие сутки зафиксировано почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии в Польшу, за пособничество в нелегальной миграции били задержаны 3 человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы).

белоруссия

польша

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T14:25 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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