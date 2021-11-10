https://ria.ru/20211110/zaderzhanie-1758400030.html
Посольство в Польше не получало информации о задержанном россиянине
Посольство в Польше не получало информации о задержанном россиянине - РИА Новости, 10.11.2021
Посольство в Польше не получало информации о задержанном россиянине
Посольство России в Польше не получало информации о россиянине, задержанном за помощь в незаконном пересечении границы, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:25
2021-11-10T14:25
2021-11-10T14:25
в мире
белоруссия
польша
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Посольство России в Польше не получало информации о россиянине, задержанном за помощь в незаконном пересечении границы, сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.Ранее пограничная стража Польши сообщила, что гражданин России задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу.По данным польской стороны, за минувшие сутки зафиксировано почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии в Польшу, за пособничество в нелегальной миграции били задержаны 3 человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы).
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РИА Новости
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-10T14:25
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, польша, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
Посольство в Польше не получало информации о задержанном россиянине
Посольство в Польше не получало данных о россиянине, задержанном на границе с Белоруссией