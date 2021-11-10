https://ria.ru/20211110/zaderzhanie-1758362233.html

Источник назвал имя украинского шпиона, задержанного за госизмену в Крыму

Источник назвал имя украинского шпиона, задержанного за госизмену в Крыму - РИА Новости, 10.11.2021

Источник назвал имя украинского шпиона, задержанного за госизмену в Крыму

Задержанным за госизмену в Крыму оказался экс-депутат Ялтинского городского совета, ранее возглавлявший поселковый совет Симеиза Юрий Ломенко, сообщил РИА... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:43

2021-11-10T11:43

2021-11-10T12:12

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Задержанным за госизмену в Крыму оказался экс-депутат Ялтинского городского совета, ранее возглавлявший поселковый совет Симеиза Юрий Ломенко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Ялты.ФСБ сегодня сообщила, что в Крыму разоблачен украинский шпион: житель Ялты в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужбы. Мужчина арестован по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.Ломенко 25 октября по собственному желанию сложил полномочия депутата Ялтинского городского совета, сообщил ранее глава городского совета Константин Шимановский на своей странице в Facebook.В 2013 году Ломенко был избран мэром поселка Симеиз после резонансного убийства поселкового головы Кирилла Костенко, добавил источник.

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происшествия, ялта, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)