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Источник назвал имя украинского шпиона, задержанного за госизмену в Крыму
Источник назвал имя украинского шпиона, задержанного за госизмену в Крыму - РИА Новости, 10.11.2021
Источник назвал имя украинского шпиона, задержанного за госизмену в Крыму
Задержанным за госизмену в Крыму оказался экс-депутат Ялтинского городского совета, ранее возглавлявший поселковый совет Симеиза Юрий Ломенко, сообщил РИА... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:43
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происшествия
ялта
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Задержанным за госизмену в Крыму оказался экс-депутат Ялтинского городского совета, ранее возглавлявший поселковый совет Симеиза Юрий Ломенко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Ялты.ФСБ сегодня сообщила, что в Крыму разоблачен украинский шпион: житель Ялты в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужбы. Мужчина арестован по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.Ломенко 25 октября по собственному желанию сложил полномочия депутата Ялтинского городского совета, сообщил ранее глава городского совета Константин Шимановский на своей странице в Facebook.В 2013 году Ломенко был избран мэром поселка Симеиз после резонансного убийства поселкового головы Кирилла Костенко, добавил источник.
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происшествия, ялта, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:43 10.11.2021 (обновлено: 12:12 10.11.2021)
 
Источник назвал имя украинского шпиона, задержанного за госизмену в Крыму

Источник: в Ялте за госизмену задержали бывшего депутата и экс-мэра Симеиза Ломенко

CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
CC0 / Public Domain /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Задержанным за госизмену в Крыму оказался экс-депутат Ялтинского городского совета, ранее возглавлявший поселковый совет Симеиза Юрий Ломенко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Ялты.
ФСБ сегодня сообщила, что в Крыму разоблачен украинский шпион: житель Ялты в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужбы. Мужчина арестован по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
"Фигурант дела – бывший депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко. Он был избран по одномандатному избирательному округу, был выдвинут от партии "Единая Россия", - сказал собеседник агентства.
Ломенко 25 октября по собственному желанию сложил полномочия депутата Ялтинского городского совета, сообщил ранее глава городского совета Константин Шимановский на своей странице в Facebook.
В 2013 году Ломенко был избран мэром поселка Симеиз после резонансного убийства поселкового головы Кирилла Костенко, добавил источник.
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