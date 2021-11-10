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В Крыму разоблачили украинского шпиона
В Крыму разоблачили украинского шпиона - РИА Новости, 10.11.2021
В Крыму разоблачили украинского шпиона
В Крыму разоблачили украинского шпиона, сообщили Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:23
2021-11-10T11:53
в мире
происшествия
украина
республика крым
ялта
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Крыму разоблачили украинского шпиона, сообщили Центр общественных связей ФСБ. "Пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины", — отметили в ведомстве.Им оказался житель Ялты, который в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках ФСБ. Мужчину арестовали.Как рассказал источник РИА Новости, речь идет о бывшем депутате городского совета и экс-мэре Симеиза Юрии Ломенко.Против задержанного возбудили уголовное дело дело по статье 275 УК ("Государственная измена в форме шпионажа"), ему грозит до 20 лет лишения свободы.В июне ФСБ задержала еще одного агента украинской разведки, который собирал сведения о полетах российской военной авиации.
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украина
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в мире, происшествия, украина, республика крым, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
11:23 10.11.2021 (обновлено: 11:53 10.11.2021)
 
В Крыму разоблачили украинского шпиона

ФСБ разоблачила в Ялте шпиона, работавшего на Службу безопасности Украины

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Крыму разоблачили украинского шпиона, сообщили Центр общественных связей ФСБ.
"Пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины", — отметили в ведомстве.
Им оказался житель Ялты, который в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках ФСБ. Мужчину арестовали.
Как рассказал источник РИА Новости, речь идет о бывшем депутате городского совета и экс-мэре Симеиза Юрии Ломенко.
Против задержанного возбудили уголовное дело дело по статье 275 УК ("Государственная измена в форме шпионажа"), ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В июне ФСБ задержала еще одного агента украинской разведки, который собирал сведения о полетах российской военной авиации.
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В миреПроисшествияУкраинаРеспублика КрымЯлтаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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