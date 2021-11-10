https://ria.ru/20211110/shpion-1758357315.html
В Крыму разоблачили украинского шпиона
В Крыму разоблачили украинского шпиона - РИА Новости, 10.11.2021
В Крыму разоблачили украинского шпиона
В Крыму разоблачили украинского шпиона, сообщили Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:23
2021-11-10T11:23
2021-11-10T11:53
в мире
происшествия
украина
республика крым
ялта
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_149:609:2708:2048_1920x0_80_0_0_713ec295b253e06f26c18079da376ff9.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Крыму разоблачили украинского шпиона, сообщили Центр общественных связей ФСБ. "Пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины", — отметили в ведомстве.Им оказался житель Ялты, который в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках ФСБ. Мужчину арестовали.Как рассказал источник РИА Новости, речь идет о бывшем депутате городского совета и экс-мэре Симеиза Юрии Ломенко.Против задержанного возбудили уголовное дело дело по статье 275 УК ("Государственная измена в форме шпионажа"), ему грозит до 20 лет лишения свободы.В июне ФСБ задержала еще одного агента украинской разведки, который собирал сведения о полетах российской военной авиации.
https://ria.ru/20210624/shpionazh-1738383244.html
украина
республика крым
ялта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:9:2708:2040_1920x0_80_0_0_f3ffbad0909ef4e1e7f319a7b8e6022c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, украина, республика крым, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
11:23 10.11.2021 (обновлено: 11:53 10.11.2021)
В Крыму разоблачили украинского шпиона
ФСБ разоблачила в Ялте шпиона, работавшего на Службу безопасности Украины