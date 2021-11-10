https://ria.ru/20211110/shpion-1758357315.html

В Крыму разоблачили украинского шпиона

В Крыму разоблачили украинского шпиона - РИА Новости, 10.11.2021

В Крыму разоблачили украинского шпиона

В Крыму разоблачили украинского шпиона, сообщили Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:23

2021-11-10T11:23

2021-11-10T11:53

в мире

происшествия

украина

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ялта

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Крыму разоблачили украинского шпиона, сообщили Центр общественных связей ФСБ. "Пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины", — отметили в ведомстве.Им оказался житель Ялты, который в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках ФСБ. Мужчину арестовали.Как рассказал источник РИА Новости, речь идет о бывшем депутате городского совета и экс-мэре Симеиза Юрии Ломенко.Против задержанного возбудили уголовное дело дело по статье 275 УК ("Государственная измена в форме шпионажа"), ему грозит до 20 лет лишения свободы.В июне ФСБ задержала еще одного агента украинской разведки, который собирал сведения о полетах российской военной авиации.

https://ria.ru/20210624/shpionazh-1738383244.html

украина

республика крым

ялта

россия

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в мире, происшествия, украина, республика крым, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия