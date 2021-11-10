https://ria.ru/20211110/yutub-1758472630.html
YouTube скроет количество дизлайков под видео
YouTube скроет количество дизлайков под видео - РИА Новости, 10.11.2021
YouTube скроет количество дизлайков под видео
Видеосервис YouTube перестанет показывать количество отрицательных откликов на видео, кнопка "не нравится" сохранится, но статистика будет доступна лишь авторам РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:53
2021-11-10T20:53
2021-11-10T20:53
общество
технологии
youtube
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Видеосервис YouTube перестанет показывать количество отрицательных откликов на видео, кнопка "не нравится" сохранится, но статистика будет доступна лишь авторам контента, сообщила компания на своем сайте.Нововведение, которое принимается по итогам проведенного компанией эксперимента, будет внедряться, начиная со среды. "На основании полученных данных, мы делаем статистику отрицательных отзывов скрытой, но кнопка "не нравится" сохранится", - сообщила компания. В YouTube надеются, что это позволит "защитить создателей контента от нападок и снизить риск атак, когда пользователи специально наращивают количество отрицательных отзывов о чем-то произведении"."Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где у создателей есть возможность добиться успеха и выражать себя, не испытывая угрозы", - заявили в YouTube, подчеркнув, что работа в этом направлении будет продолжена.
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общество, технологии, youtube
YouTube скроет количество дизлайков под видео
YouTube скроет количество дизлайков под видео, но сохранит кнопку "не нравится"
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости.
Видеосервис YouTube
перестанет показывать количество отрицательных откликов на видео, кнопка "не нравится" сохранится, но статистика будет доступна лишь авторам контента, сообщила компания на своем сайте
.
Нововведение, которое принимается по итогам проведенного компанией эксперимента, будет внедряться, начиная со среды. "На основании полученных данных, мы делаем статистику отрицательных отзывов скрытой, но кнопка "не нравится" сохранится", - сообщила компания. В YouTube надеются, что это позволит "защитить создателей контента от нападок и снизить риск атак, когда пользователи специально наращивают количество отрицательных отзывов о чем-то произведении".
"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где у создателей есть возможность добиться успеха и выражать себя, не испытывая угрозы", - заявили в YouTube, подчеркнув, что работа в этом направлении будет продолжена.