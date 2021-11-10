https://ria.ru/20211110/yarosh-1758449544.html

Ярош призвал быть готовыми к защите Украины

Ярош призвал быть готовыми к защите Украины - РИА Новости, 10.11.2021

Ярош призвал быть готовыми к защите Украины

Бывший глава "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ) и новый советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош призвал личный состав... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:13

2021-11-10T18:13

2021-11-10T18:13

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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Бывший глава "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ) и новый советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош призвал личный состав "Украинской добровольческой армии"*, которой руководит, к готовности встать на защиту государства.Ранее Ярош на своей странице в Facebook сообщил, что назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного."Обращаюсь к личному составу Украинской добровольческой армии*. Друзья и подруги, независимо от того, в каких партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй. Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиции опять будут нужны нашей Матери-Украине!... Будьте готовы к защите государства!", - написал Ярош в Facebook в среду.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20211102/yarosh-1757383614.html

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в мире, украина, дмитрий ярош, правый сектор, facebook, россия, валерий залужный