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В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов
В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов - РИА Новости, 10.11.2021
В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов
В ФРГ произошел взрыв возле хранилища для боеприпасов, сообщила полиция Целле. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:02
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в мире
германия
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БЕРЛИН, 10 ноя — РИА Новости. В ФРГ произошел взрыв возле хранилища для боеприпасов, сообщила полиция Целле. ЧП случилось в ночь на 10 ноября на территории оборонного концерна Rheinmetall в коммуне Унтерлюс (Нижняя Саксония).В результате нанесен ущерб зданию, пострадавших нет. Территорию, где прогремел взрыв, оцепили, идет расследование происшествия.
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в мире, германия, нижняя саксония
12:02 10.11.2021 (обновлено: 15:36 10.11.2021)
 
В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов

В Германии прогремел взрыв в районе хранилища боеприпасов концерна Rheinmetall

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
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БЕРЛИН, 10 ноя — РИА Новости. В ФРГ произошел взрыв возле хранилища для боеприпасов, сообщила полиция Целле.
ЧП случилось в ночь на 10 ноября на территории оборонного концерна Rheinmetall в коммуне Унтерлюс (Нижняя Саксония).

"Рано утром в среду, около двух часов, произошел взрыв в районе хранилища боеприпасов на территории Rheinmetall", — говорится в заявлении ведомства.

В результате нанесен ущерб зданию, пострадавших нет. Территорию, где прогремел взрыв, оцепили, идет расследование происшествия.
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Взрыв прогремел на месте сгоревшего склада боеприпасов на юге Казахстана
 
В миреГерманияНижняя Саксония
 
 
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