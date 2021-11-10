https://ria.ru/20211110/vzryv-1758367535.html

В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов

В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов - РИА Новости, 10.11.2021

В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов

В ФРГ произошел взрыв возле хранилища для боеприпасов, сообщила полиция Целле. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:02

2021-11-10T12:02

2021-11-10T15:36

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БЕРЛИН, 10 ноя — РИА Новости. В ФРГ произошел взрыв возле хранилища для боеприпасов, сообщила полиция Целле. ЧП случилось в ночь на 10 ноября на территории оборонного концерна Rheinmetall в коммуне Унтерлюс (Нижняя Саксония).В результате нанесен ущерб зданию, пострадавших нет. Территорию, где прогремел взрыв, оцепили, идет расследование происшествия.

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/vzryv-1753855655.html

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2021

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в мире, германия, нижняя саксония