02:29 10.11.2021 (обновлено: 03:17 10.11.2021)
МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
Хайко Маас: ЕС сделает "четкие выводы" по участникам провоза нелегалов в Белоруссию
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
БЕРЛИН, 10 ноя — РИА Новости. В Евросоюзе готовы делать "четкие выводы" в отношении стран и авиакомпаний, участвующих в провозе нелегалов в Белоруссию, заявил врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.
"Никому нельзя безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Это послание мы передаем странам происхождения (нелегальных мигрантов. — Прим. ред.) и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди доставляются в Белоруссию. И послание доходит, потому что мы, как ЕС, готовы сделать четкие выводы", — сказал Маас.
Он добавил, что в ЕС считают центральным пунктом в урегулировании сложившегося кризиса помощь людям, оказавшимся в бедственной ситуации. Маас подчеркнул, что различные гуманитарные организации "как в Белоруссии, так и в Польше" готовы ее оказать мигрантам.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.