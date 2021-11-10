https://ria.ru/20211110/vyvody-1758326981.html

МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе

МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе - РИА Новости, 10.11.2021

МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе

В Евросоюзе готовы делать "четкие выводы" в отношении стран и авиакомпаний, участвующих в провозе нелегалов в Белоруссию, заявил врио министра иностранных дел... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T02:29

2021-11-10T02:29

2021-11-10T03:17

в мире

берлин (город)

белоруссия

польша

евросоюз

хайко маас

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 10 ноя — РИА Новости. В Евросоюзе готовы делать "четкие выводы" в отношении стран и авиакомпаний, участвующих в провозе нелегалов в Белоруссию, заявил врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.Он добавил, что в ЕС считают центральным пунктом в урегулировании сложившегося кризиса помощь людям, оказавшимся в бедственной ситуации. Маас подчеркнул, что различные гуманитарные организации "как в Белоруссии, так и в Польше" готовы ее оказать мигрантам.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211110/spiral-1758326481.html

берлин (город)

белоруссия

польша

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в мире, берлин (город), белоруссия, польша, евросоюз, хайко маас, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии