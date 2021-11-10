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Юрист объяснила, когда государство вернет деньги за лекарства
Юрист объяснила, когда государство вернет деньги за лекарства - РИА Новости, 10.11.2021
Юрист объяснила, когда государство вернет деньги за лекарства
Можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме оказанных медицинских услуг, а также в размере стоимости лекарственных препаратов, назначенных по... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T01:15
2021-11-10T01:15
общество
налоги
россия
bgp litigation
линда куркулите
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме оказанных медицинских услуг, а также в размере стоимости лекарственных препаратов, назначенных по рецепту врача и приобретенных за собственные средства для себя, супруги или супруга, родителей и несовершеннолетних детей, в течение налогового периода, за который запрашивается вычет и не позднее трех лет после окончания года, в течение которого были приобретены лекарства. Об этом рассказала агентству "Прайм" юрист BGP Litigation Линда Куркулите.По ее словам, налоговый вычет не предусмотрен, если льготное лекарство налогоплательщик получил полностью бесплатно.Куркулите напоминает, что при оформлении вычета необходимо в налоговый орган предоставить рецепт врача по форме, установленной Приказом Минздрава, подписанный и заверенный личной печатью врача, а также печатью медицинской организации; кассовый чек из аптеки с указанием приобретенного лекарства; документы, подтверждающие брак с супругой /супругом, родство с родителями или детьми, не достигшими 18-летнего возраста, если лекарства приобретались для них и рецепт был выписан на их имя; лицензию медицинского учреждения, печать которого заверяет рецепт врача; справку 2-НДФЛ.
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общество, налоги, россия, bgp litigation, линда куркулите
01:15 10.11.2021
 
Юрист объяснила, когда государство вернет деньги за лекарства

Юрист Куркулите: вычет за лекарства можно запросить не позднее трех лет после года покупки

© Depositphotos / stokketeДокументы
Документы - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме оказанных медицинских услуг, а также в размере стоимости лекарственных препаратов, назначенных по рецепту врача и приобретенных за собственные средства для себя, супруги или супруга, родителей и несовершеннолетних детей, в течение налогового периода, за который запрашивается вычет и не позднее трех лет после окончания года, в течение которого были приобретены лекарства. Об этом рассказала агентству "Прайм" юрист BGP Litigation Линда Куркулите.
По ее словам, налоговый вычет не предусмотрен, если льготное лекарство налогоплательщик получил полностью бесплатно.

"Кроме этого, воспользоваться вычетом можно исключительно в случае, если в налоговом периоде у физлица присутствовали доходы, облагаемые НДФЛ (за исключением некоторых видов доходов, например, дивидендов, материальной выгоды)", — подчеркнула эксперт.

Куркулите напоминает, что при оформлении вычета необходимо в налоговый орган предоставить рецепт врача по форме, установленной Приказом Минздрава, подписанный и заверенный личной печатью врача, а также печатью медицинской организации; кассовый чек из аптеки с указанием приобретенного лекарства; документы, подтверждающие брак с супругой /супругом, родство с родителями или детьми, не достигшими 18-летнего возраста, если лекарства приобретались для них и рецепт был выписан на их имя; лицензию медицинского учреждения, печать которого заверяет рецепт врача; справку 2-НДФЛ.
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Адвокат рассказала, кому государство вернет деньги за лекарства
 
ОбществоНалогиРоссияBGP LitigationЛинда Куркулите
 
 
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