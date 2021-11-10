https://ria.ru/20211110/vychet-1758323361.html

Юрист объяснила, когда государство вернет деньги за лекарства

Юрист объяснила, когда государство вернет деньги за лекарства - РИА Новости, 10.11.2021

Юрист объяснила, когда государство вернет деньги за лекарства

Можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме оказанных медицинских услуг, а также в размере стоимости лекарственных препаратов, назначенных по... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T01:15

2021-11-10T01:15

2021-11-10T01:15

общество

налоги

россия

bgp litigation

линда куркулите

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730073_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_56aef201393bf435b112a0c97a54e664.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме оказанных медицинских услуг, а также в размере стоимости лекарственных препаратов, назначенных по рецепту врача и приобретенных за собственные средства для себя, супруги или супруга, родителей и несовершеннолетних детей, в течение налогового периода, за который запрашивается вычет и не позднее трех лет после окончания года, в течение которого были приобретены лекарства. Об этом рассказала агентству "Прайм" юрист BGP Litigation Линда Куркулите.По ее словам, налоговый вычет не предусмотрен, если льготное лекарство налогоплательщик получил полностью бесплатно.Куркулите напоминает, что при оформлении вычета необходимо в налоговый орган предоставить рецепт врача по форме, установленной Приказом Минздрава, подписанный и заверенный личной печатью врача, а также печатью медицинской организации; кассовый чек из аптеки с указанием приобретенного лекарства; документы, подтверждающие брак с супругой /супругом, родство с родителями или детьми, не достигшими 18-летнего возраста, если лекарства приобретались для них и рецепт был выписан на их имя; лицензию медицинского учреждения, печать которого заверяет рецепт врача; справку 2-НДФЛ.

https://ria.ru/20211013/lekarstva-1754298499.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, налоги, россия, bgp litigation, линда куркулите