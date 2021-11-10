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Путин и Байден могут вновь переговорить с глазу на глаз совсем скоро: раскрыты сроки
Путин и Байден могут встретиться в начале следующего года, пишет СМИ - РИА Новости, 10.11.2021
Путин и Байден могут вновь переговорить с глазу на глаз совсем скоро: раскрыты сроки
Президент России Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Джо Байденом в начале следующего года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T06:07
2021-11-10T06:07
2021-11-10T10:36
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Джо Байденом в начале следующего года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.Газета уточнила, что до конца этого года главы государств, вероятно, проведут беседу в формате видеоконференции.Предположительно, Путин и Байден планируют обсудить реализацию договоренностей, достигнутых политиками на саммите в Женеве в июне.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Вашингтон понимают необходимость встречи двух лидеров, но четких сроков пока нет. В свою очередь, Белый дом также заявил, что не располагает информацией о возможности разговора президентов России и США до конца года.Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Россия и США заявили, что намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
https://ria.ru/20211106/ssha-1757856222.html
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в мире, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
06:07 10.11.2021 (обновлено: 10:36 10.11.2021)
Путин и Байден могут встретиться в начале следующего года, пишет СМИ
"Ъ": Путин и Байден проведут онлайн-встречу в 2021 году, а встретятся лично в 2022 году