https://ria.ru/20211110/vpk-1758443755.html

Путин призвал учитывать мировые тенденции при разработке вооружений

Путин призвал учитывать мировые тенденции при разработке вооружений - РИА Новости, 10.11.2021

Путин призвал учитывать мировые тенденции при разработке вооружений

Президент России Владимир Путин призвал при разработке новых вооружений сосредоточить внимание на основных тенденциях в мире, в частности, на применении... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:45

2021-11-10T17:45

2021-11-10T18:34

безопасность

технологии

армия

владимир путин

вооружения

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал при разработке новых вооружений сосредоточить внимание на основных тенденциях в мире, в частности, на применении цифровых технологий и гиперзвуковом оружии.Среди других направлений, которые будут определять облик и боевой потенциал российской армии, глава государства назвал также применение искусственного интеллекта и робототехники, его слова приводятся на сайте Кремля. Путин отметил, что в 2020 году, несмотря на ограничения из-за пандемии, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%, не допущено "ни срывов, ни затягивания поставок". "В результате доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения достигает более 70%", — указал он.Новейшие образцы вооружения, поступающие в войска, по своим характеристикам не уступают, а иногда даже превосходят зарубежные аналоги, добавил российский лидер. В пример он привел истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитно-ракетную систему "С-500".Ранее президент называл разработку и серийное производство высокотехнологичного оружия одним из ключевых направлений развития Вооруженных сил. Это, отмечал он, требует "времени, дополнительных усилий, финансов". По его словам, создание в стране лазерного, гиперзвукового и кинетического вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий и "в разы повысило возможности Вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия". Искусственный же интеллект позволит повысить боевые характеристики российских разработок.

https://ria.ru/20211103/vooruzhenie-1757590645.html

https://ria.ru/20211109/sistema-1758307273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, армия, владимир путин, вооружения, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), россия