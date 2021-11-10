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Путин призвал учитывать мировые тенденции при разработке вооружений
Путин призвал учитывать мировые тенденции при разработке вооружений - РИА Новости, 10.11.2021
Путин призвал учитывать мировые тенденции при разработке вооружений
Президент России Владимир Путин призвал при разработке новых вооружений сосредоточить внимание на основных тенденциях в мире, в частности, на применении... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:45
2021-11-10T18:34
безопасность
технологии
армия
владимир путин
вооружения
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал при разработке новых вооружений сосредоточить внимание на основных тенденциях в мире, в частности, на применении цифровых технологий и гиперзвуковом оружии.Среди других направлений, которые будут определять облик и боевой потенциал российской армии, глава государства назвал также применение искусственного интеллекта и робототехники, его слова приводятся на сайте Кремля. Путин отметил, что в 2020 году, несмотря на ограничения из-за пандемии, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%, не допущено "ни срывов, ни затягивания поставок". "В результате доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения достигает более 70%", — указал он.Новейшие образцы вооружения, поступающие в войска, по своим характеристикам не уступают, а иногда даже превосходят зарубежные аналоги, добавил российский лидер. В пример он привел истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитно-ракетную систему "С-500".Ранее президент называл разработку и серийное производство высокотехнологичного оружия одним из ключевых направлений развития Вооруженных сил. Это, отмечал он, требует "времени, дополнительных усилий, финансов". По его словам, создание в стране лазерного, гиперзвукового и кинетического вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий и "в разы повысило возможности Вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия". Искусственный же интеллект позволит повысить боевые характеристики российских разработок.
https://ria.ru/20211103/vooruzhenie-1757590645.html
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безопасность, технологии, армия, владимир путин, вооружения, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), россия
17:45 10.11.2021 (обновлено: 18:34 10.11.2021)
 
Путин призвал учитывать мировые тенденции при разработке вооружений

Путин призвал учитывать мировые тенденции при разработке новой госпрограммы вооружений

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал при разработке новых вооружений сосредоточить внимание на основных тенденциях в мире, в частности, на применении цифровых технологий и гиперзвуковом оружии.
"Очевидно, что при разработке новой госпрограммы вооружения нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и вооружений. Прежде всего это внедрение передовых информационных, био-, когнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления", — заявил он на заседании Военно-промышленной комиссии в режиме видеоконференции.
Среди других направлений, которые будут определять облик и боевой потенциал российской армии, глава государства назвал также применение искусственного интеллекта и робототехники, его слова приводятся на сайте Кремля.
Путин отметил, что в 2020 году, несмотря на ограничения из-за пандемии, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%, не допущено "ни срывов, ни затягивания поставок". "В результате доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения достигает более 70%", — указал он.
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Ранее президент называл разработку и серийное производство высокотехнологичного оружия одним из ключевых направлений развития Вооруженных сил. Это, отмечал он, требует "времени, дополнительных усилий, финансов". По его словам, создание в стране лазерного, гиперзвукового и кинетического вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий и "в разы повысило возможности Вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия". Искусственный же интеллект позволит повысить боевые характеристики российских разработок.
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БезопасностьТехнологииАрмияВладимир ПутинВооруженияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Россия
 
 
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