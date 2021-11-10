https://ria.ru/20211110/vpk-1758436638.html

Путин оценил уровень диверсификации оборонных производств

Путин оценил уровень диверсификации оборонных производств - РИА Новости, 10.11.2021

Путин оценил уровень диверсификации оборонных производств

России за пять лет многое удалось сделать в сфере диверсификации оборонных производств, но в дальнейшем нужно эффективнее работать на этом направлении, заявил... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:11

2021-11-10T17:11

2021-11-10T17:31

владимир путин

безопасность

армия

вооружение

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. России за пять лет многое удалось сделать в сфере диверсификации оборонных производств, но в дальнейшем нужно эффективнее работать на этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с военно-промышленной комиссией."Конкретные задачи и ориентиры в этой сфере были обозначены еще в 2016 году, и, надо отметить, за прошедшие пят лет многое удалось сделать. Все последние годы выпуск гражданской продукции в общем объеме производства ОПК устойчиво растет. Если в 2018 году ее доля составляла 20,9%, а в 2019 - 24,1%, то по итогам 20 года это уже 25,6%. Причем в ряде отраслей ОПК эти показатели еще выше. Вместе с тем нам нужно гораздо эффективнее работать на этом направлении в дальнейшем. Резервы для этого безусловно есть", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211109/sistema-1758307273.html

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2021

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владимир путин, безопасность, армия, вооружение, россия