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Путин оценил уровень диверсификации оборонных производств
Путин оценил уровень диверсификации оборонных производств - РИА Новости, 10.11.2021
Путин оценил уровень диверсификации оборонных производств
России за пять лет многое удалось сделать в сфере диверсификации оборонных производств, но в дальнейшем нужно эффективнее работать на этом направлении, заявил... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:11
2021-11-10T17:11
2021-11-10T17:31
владимир путин
безопасность
армия
вооружение
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. России за пять лет многое удалось сделать в сфере диверсификации оборонных производств, но в дальнейшем нужно эффективнее работать на этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с военно-промышленной комиссией."Конкретные задачи и ориентиры в этой сфере были обозначены еще в 2016 году, и, надо отметить, за прошедшие пят лет многое удалось сделать. Все последние годы выпуск гражданской продукции в общем объеме производства ОПК устойчиво растет. Если в 2018 году ее доля составляла 20,9%, а в 2019 - 24,1%, то по итогам 20 года это уже 25,6%. Причем в ряде отраслей ОПК эти показатели еще выше. Вместе с тем нам нужно гораздо эффективнее работать на этом направлении в дальнейшем. Резервы для этого безусловно есть", - сказал Путин.
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владимир путин, безопасность, армия, вооружение, россия
17:11 10.11.2021 (обновлено: 17:31 10.11.2021)
Путин оценил уровень диверсификации оборонных производств
Путин: за пять лет удалось многое сделать для диверсификации оборонных производств