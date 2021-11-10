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Водителя автобуса, под колесами которого погибла девочка, будут судить
Водителя автобуса, под колесами которого погибла девочка, будут судить - РИА Новости, 10.11.2021
Водителя автобуса, под колесами которого погибла девочка, будут судить
Уголовное дело в отношении водителя автобуса в Ярославле, под колесами которого погибла трехлетняя девочка, передано в суд, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 10.11.2021
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2021-11-10T22:21
происшествия
ярославль
авто
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении водителя автобуса в Ярославле, под колесами которого погибла трехлетняя девочка, передано в суд, сообщает СУСК России по региону.Трагедия произошла в августе. Сообщалось, что 62-летний водитель автобуса не убедился в том, что на остановке все пассажиры покинули салон автобуса, закрыл двери и начал движение. При этом дверьми зажало руку бабушки, которая выходила из салона вместе с трехлетней внучкой (ребенок шел впереди и уже покинул салон автобуса) и держала ее за руку, в результате чего девочка упала под колесо автобуса. Позже ребенок скончался в больнице.Мэрия Ярославля сообщала, что водитель работал в АО "Яргорэлектротранс" в течение 20 лет, дисциплинарных взысканий не имеет, характеризуется с положительной стороны. Автобус был исправен.
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происшествия, ярославль, авто, россия
22:21 10.11.2021
 
Водителя автобуса, под колесами которого погибла девочка, будут судить

В Ярославле будут судить водителя автобуса, под колесами которого погибла 3-летняя девочка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении водителя автобуса в Ярославле, под колесами которого погибла трехлетняя девочка, передано в суд, сообщает СУСК России по региону.
Трагедия произошла в августе. Сообщалось, что 62-летний водитель автобуса не убедился в том, что на остановке все пассажиры покинули салон автобуса, закрыл двери и начал движение. При этом дверьми зажало руку бабушки, которая выходила из салона вместе с трехлетней внучкой (ребенок шел впереди и уже покинул салон автобуса) и держала ее за руку, в результате чего девочка упала под колесо автобуса. Позже ребенок скончался в больнице.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует следственное управление.
Мэрия Ярославля сообщала, что водитель работал в АО "Яргорэлектротранс" в течение 20 лет, дисциплинарных взысканий не имеет, характеризуется с положительной стороны. Автобус был исправен.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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