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В МИД заявили, что ввести единую электронную визу в Россию пока невозможно
В МИД заявили, что ввести единую электронную визу в Россию пока невозможно - РИА Новости, 10.11.2021
В МИД заявили, что ввести единую электронную визу в Россию пока невозможно
Законодательство и технические сложности не позволяют выборочно ввести единую электронную визу для туристов из тех государств, с которыми Россия возобновила... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:33
2021-11-10T12:33
2021-11-10T12:40
туризм
виза
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Законодательство и технические сложности не позволяют выборочно ввести единую электронную визу для туристов из тех государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение, приостановленное из-за пандемии, заявил заместитель начальника отдела въезда иностранцев консульского департамента МИД РФ Юрий Горбатюк."Есть ряд обстоятельств, которые мешают это сделать... Во-первых, законодательством не предусмотрено разделение этой визы для туристов и для других категорий иностранных граждан. Она является универсальной", — сказал он на Петербургском международном туристском форуме Travel Hub.Как отметил Горбатюк, выборочному введению единой электронной визы препятствует и ряд "достаточно серьезных технических сложностей"."Необходимо обеспечить въезд только туристов из стран, которые указаны в приложении №1 и только через воздушные пункты пропуска. Технически это осуществить невозможно", — пояснил он.В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия после окончания пандемии COVID-19 возобновит прием иностранцев по электронным визам. Ранее Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект. Предполагалось, что с 1 января 2021 года удаленно оформить российскую визу смогут граждане 53 стран.
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виза, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, новости - туризм, туристы, туризм, россия, авиасообщение
12:33 10.11.2021 (обновлено: 12:40 10.11.2021)
В МИД заявили, что ввести единую электронную визу в Россию пока невозможно
МИД: пилотно ввести электронную визу для иностранных туристов пока нельзя