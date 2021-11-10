https://ria.ru/20211110/viza-1758369138.html

В МИД заявили, что ввести единую электронную визу в Россию пока невозможно

В МИД заявили, что ввести единую электронную визу в Россию пока невозможно - РИА Новости, 10.11.2021

В МИД заявили, что ввести единую электронную визу в Россию пока невозможно

Законодательство и технические сложности не позволяют выборочно ввести единую электронную визу для туристов из тех государств, с которыми Россия возобновила... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:33

2021-11-10T12:33

2021-11-10T12:40

туризм

виза

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

новости - туризм

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757401879_0:310:2672:1813_1920x0_80_0_0_1bb961624b59fdc56ce6811643ea1e85.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Законодательство и технические сложности не позволяют выборочно ввести единую электронную визу для туристов из тех государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение, приостановленное из-за пандемии, заявил заместитель начальника отдела въезда иностранцев консульского департамента МИД РФ Юрий Горбатюк."Есть ряд обстоятельств, которые мешают это сделать... Во-первых, законодательством не предусмотрено разделение этой визы для туристов и для других категорий иностранных граждан. Она является универсальной", — сказал он на Петербургском международном туристском форуме Travel Hub.Как отметил Горбатюк, выборочному введению единой электронной визы препятствует и ряд "достаточно серьезных технических сложностей"."Необходимо обеспечить въезд только туристов из стран, которые указаны в приложении №1 и только через воздушные пункты пропуска. Технически это осуществить невозможно", — пояснил он.В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия после окончания пандемии COVID-19 возобновит прием иностранцев по электронным визам. Ранее Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект. Предполагалось, что с 1 января 2021 года удаленно оформить российскую визу смогут граждане 53 стран.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1758338473.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виза, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, новости - туризм, туристы, туризм, россия, авиасообщение