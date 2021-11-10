Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211110/viza-1758369138.html
В МИД заявили, что ввести единую электронную визу в Россию пока невозможно
В МИД заявили, что ввести единую электронную визу в Россию пока невозможно - РИА Новости, 10.11.2021
В МИД заявили, что ввести единую электронную визу в Россию пока невозможно
Законодательство и технические сложности не позволяют выборочно ввести единую электронную визу для туристов из тех государств, с которыми Россия возобновила... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:33
2021-11-10T12:40
туризм
виза
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
новости - туризм
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757401879_0:310:2672:1813_1920x0_80_0_0_1bb961624b59fdc56ce6811643ea1e85.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Законодательство и технические сложности не позволяют выборочно ввести единую электронную визу для туристов из тех государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение, приостановленное из-за пандемии, заявил заместитель начальника отдела въезда иностранцев консульского департамента МИД РФ Юрий Горбатюк."Есть ряд обстоятельств, которые мешают это сделать... Во-первых, законодательством не предусмотрено разделение этой визы для туристов и для других категорий иностранных граждан. Она является универсальной", — сказал он на Петербургском международном туристском форуме Travel Hub.Как отметил Горбатюк, выборочному введению единой электронной визы препятствует и ряд "достаточно серьезных технических сложностей"."Необходимо обеспечить въезд только туристов из стран, которые указаны в приложении №1 и только через воздушные пункты пропуска. Технически это осуществить невозможно", — пояснил он.В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия после окончания пандемии COVID-19 возобновит прием иностранцев по электронным визам. Ранее Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект. Предполагалось, что с 1 января 2021 года удаленно оформить российскую визу смогут граждане 53 стран.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1758338473.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757401879_0:44:2672:2048_1920x0_80_0_0_229e400270de6f43d442dced214d461d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виза, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, новости - туризм, туристы, туризм, россия, авиасообщение
12:33 10.11.2021 (обновлено: 12:40 10.11.2021)
 
В МИД заявили, что ввести единую электронную визу в Россию пока невозможно

МИД: пилотно ввести электронную визу для иностранных туристов пока нельзя

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСнятие биометрических данных
Снятие биометрических данных - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Законодательство и технические сложности не позволяют выборочно ввести единую электронную визу для туристов из тех государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение, приостановленное из-за пандемии, заявил заместитель начальника отдела въезда иностранцев консульского департамента МИД РФ Юрий Горбатюк.
"Есть ряд обстоятельств, которые мешают это сделать... Во-первых, законодательством не предусмотрено разделение этой визы для туристов и для других категорий иностранных граждан. Она является универсальной", — сказал он на Петербургском международном туристском форуме Travel Hub.
Как отметил Горбатюк, выборочному введению единой электронной визы препятствует и ряд "достаточно серьезных технических сложностей".
"Необходимо обеспечить въезд только туристов из стран, которые указаны в приложении №1 и только через воздушные пункты пропуска. Технически это осуществить невозможно", — пояснил он.
В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия после окончания пандемии COVID-19 возобновит прием иностранцев по электронным визам. Ранее Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект. Предполагалось, что с 1 января 2021 года удаленно оформить российскую визу смогут граждане 53 стран.
Отель Пхукет Грейслэнд Резорт - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
Вчера, 11:09Туризм
Генконсул России на Пхукете рассказал о правилах въезда для россиян
 
ТуризмВизаГосдума РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссияавиасообщение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15В Роскачестве рассказали, как деградируют батареи в смартфонах россиян
03:43Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
Лента новостейМолния
В Роскачестве рассказали, как деградируют батареи в смартфонах россиянСтадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно вырослоГинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"