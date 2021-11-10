https://ria.ru/20211110/video-1758367100.html

Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму

Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму - РИА Новости, 10.11.2021

Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания в Крыму жителя Ялты, по данным следствия, работавшего на украинскую разведку. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:01

2021-11-10T12:01

2021-11-10T13:44

происшествия

ялта

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания в Крыму жителя Ялты, по данным следствия, работавшего на украинскую разведку.На кадрах показано, как оперативники ФСБ приходят в квартиру жилого дома к задержанному и объявляют, в том числе, о необходимости провести обыск в рамках уголовного дела.Они спрашивают, есть ли у этого человека что-то запрещенное. "Нет, конечно", - спокойно отвечает мужчина.Его лицо не показано, но зато демонстрируется грузное туловище. Далее видно, как этого человека выводят на улицу и сажают в машину.По данным источника РИА Новости в правоохранительных структурах Ялты, задержанный - Юрий Ломенко, экс-депутат Ялтинского городского совета, ранее возглавлявший поселковый совет Симеиза. Его уже поместили в СИЗО.Заведено дело по статье о госизмене, ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211015/prigovor-1754705158.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/shpionazh-1739574631.html

ялта

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание украинского шпиона в Крыму. Видео ФСБ Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания в Крыму жителя Ялты, по данным следствия, работавшего на украинскую разведку. На кадрах показано, как оперативники ФСБ приходят в квартиру жилого дома к задержанному и объявляют, в том числе, о необходимости провести обыск в рамках уголовного дела. 2021-11-10T12:01 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия