https://ria.ru/20211110/video-1758367100.html
Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму
Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму - РИА Новости, 10.11.2021
Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму
Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания в Крыму жителя Ялты, по данным следствия, работавшего на украинскую разведку. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:01
2021-11-10T12:01
2021-11-10T13:44
происшествия
ялта
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания в Крыму жителя Ялты, по данным следствия, работавшего на украинскую разведку.На кадрах показано, как оперативники ФСБ приходят в квартиру жилого дома к задержанному и объявляют, в том числе, о необходимости провести обыск в рамках уголовного дела.Они спрашивают, есть ли у этого человека что-то запрещенное. "Нет, конечно", - спокойно отвечает мужчина.Его лицо не показано, но зато демонстрируется грузное туловище. Далее видно, как этого человека выводят на улицу и сажают в машину.По данным источника РИА Новости в правоохранительных структурах Ялты, задержанный - Юрий Ломенко, экс-депутат Ялтинского городского совета, ранее возглавлявший поселковый совет Симеиза. Его уже поместили в СИЗО.Заведено дело по статье о госизмене, ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211015/prigovor-1754705158.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/shpionazh-1739574631.html
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Задержание украинского шпиона в Крыму. Видео ФСБ
Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания в Крыму жителя Ялты, по данным следствия, работавшего на украинскую разведку. На кадрах показано, как оперативники ФСБ приходят в квартиру жилого дома к задержанному и объявляют, в том числе, о необходимости провести обыск в рамках уголовного дела.
2021-11-10T12:01
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происшествия, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
12:01 10.11.2021 (обновлено: 13:44 10.11.2021)
Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму
ФСБ опубликовала видео задержания бывшего мэра Симеиза Ломенко за шпионаж в пользу СБУ