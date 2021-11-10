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Наука
https://ria.ru/20211110/vaktsiny-1758424168.html
Ученые определили, каким будет новое поколение вакцин против COVID-19
Ученые определили, каким будет новое поколение вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Ученые определили, каким будет новое поколение вакцин против COVID-19
Вакцины нового поколения от COVID-19 должны создавать иммунный ответ не против спайкового белка, на который нацелено большинство современных вакцин, а против... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:00
2021-11-10T18:00
наука
великобритания
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вакцины нового поколения от COVID-19 должны создавать иммунный ответ не против спайкового белка, на который нацелено большинство современных вакцин, а против белков репликации. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Сингапура. Вакцины этого типа активируют клетки иммунной памяти, известные как Т-клетки, которые убивают вирус еще на входе в организм. По мнению авторов, они будут эффективны против всего семейства коронавирусов, в том числе против всех новых штаммов SARS-CoV-2, которые могут появиться в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Исследователи изучили иммунологические данные 58 медицинских работников больницы Святого Варфоломея в Лондоне, у которых, несмотря на высокий риск заражения во время первой волны пандемии в Великобритании, ПЦР-тесты не показывали положительный результат на SARS-CoV-2. Сравнив их с показателями коллег, у которых была лабораторно подтвержденная инфекция, ученые выяснили, что люди, избежавшие заражения, во всех случаях имели более сильные Т-клеточные ответы, чем заболевшие."Мы знали, что некоторые люди остаются незараженными, несмотря на то, что они подвергаются воздействию вируса, — приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа Лондона (UCL) слова первого автора статьи доктора Лео Сведлинга (Leo Swadling). — Чего мы не знали, так это того, действительно ли этим людям удалось полностью избежать инфекции или они естественным образом избавились от вируса до того, как его можно было обнаружить с помощью обычных тестов".Ученые предполагают, что в красной зоне больницы все медицинские работники так или иначе подвергались воздействию вируса, но у некоторых еще на стадии низкоуровневой инфекции, не обнаруживаемой обычными тестами, выработались Т-клетки, специфичные для SARS-CoV-2. Причем, как показали результаты исследования, эти клетки были преимущественно нацелены не на те части вируса, против которых действуют современные вакцины, а на репликационно-транскрипционный комплекс (RTC) белков, необходимых вирусу на самых ранних стадиях цикла размножения в организме.Авторы считают, что вакцины следующего поколения должны активировать Т-клетки иммунной памяти, способные дезактивировать белки репликации вируса. Тогда распространение инфекции в организме удастся остановить в самом начале. При таком подходе, по мнению исследователей, можно говорить о создании панкоронавирусной вакцины, которая защитит не только от SARS-CoV-2 и его вариантов, но и от известных коронавирусов, вызывающих простуду, а также от новых коронавирусов, так как RTC-комплекс у всех представителей семейства коронавирсуов идентичный и не подвержен мутациям.Ученые также не исключают возможности создания вакцин двойного действия, которые будут стимулировать как Т-клетки памяти, нацеленные на белки репликации, так и антитела к спайковому белку."Т-клетки, распознающие механизм репликации вируса, создадут еще один уровень защиты, дополнительный к тому, который обеспечивают высокоэффективные спайк-ориентированные современные вакцины", — говорит руководитель исследования профессор Мала Майни (Mala Maini) из UCL."Вакцины двойного действия обеспечат большую устойчивость против мутаций, а также более длительный иммунитет, поскольку Т-клетки невероятно долгоживущие. Такие вакцины могут остановить вирус на самом раннем этапе", — отмечает ученый.
https://ria.ru/20211108/ptsr-1758081514.html
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великобритания, здоровье, биология, коронавирус covid-19
18:00 10.11.2021
 

Ученые определили, каким будет новое поколение вакцин против COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вакцины нового поколения от COVID-19 должны создавать иммунный ответ не против спайкового белка, на который нацелено большинство современных вакцин, а против белков репликации. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Сингапура. Вакцины этого типа активируют клетки иммунной памяти, известные как Т-клетки, которые убивают вирус еще на входе в организм. По мнению авторов, они будут эффективны против всего семейства коронавирусов, в том числе против всех новых штаммов SARS-CoV-2, которые могут появиться в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Исследователи изучили иммунологические данные 58 медицинских работников больницы Святого Варфоломея в Лондоне, у которых, несмотря на высокий риск заражения во время первой волны пандемии в Великобритании, ПЦР-тесты не показывали положительный результат на SARS-CoV-2. Сравнив их с показателями коллег, у которых была лабораторно подтвержденная инфекция, ученые выяснили, что люди, избежавшие заражения, во всех случаях имели более сильные Т-клеточные ответы, чем заболевшие.
"Мы знали, что некоторые люди остаются незараженными, несмотря на то, что они подвергаются воздействию вируса, — приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа Лондона (UCL) слова первого автора статьи доктора Лео Сведлинга (Leo Swadling). — Чего мы не знали, так это того, действительно ли этим людям удалось полностью избежать инфекции или они естественным образом избавились от вируса до того, как его можно было обнаружить с помощью обычных тестов".
Ученые предполагают, что в красной зоне больницы все медицинские работники так или иначе подвергались воздействию вируса, но у некоторых еще на стадии низкоуровневой инфекции, не обнаруживаемой обычными тестами, выработались Т-клетки, специфичные для SARS-CoV-2. Причем, как показали результаты исследования, эти клетки были преимущественно нацелены не на те части вируса, против которых действуют современные вакцины, а на репликационно-транскрипционный комплекс (RTC) белков, необходимых вирусу на самых ранних стадиях цикла размножения в организме.
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Авторы считают, что вакцины следующего поколения должны активировать Т-клетки иммунной памяти, способные дезактивировать белки репликации вируса. Тогда распространение инфекции в организме удастся остановить в самом начале. При таком подходе, по мнению исследователей, можно говорить о создании панкоронавирусной вакцины, которая защитит не только от SARS-CoV-2 и его вариантов, но и от известных коронавирусов, вызывающих простуду, а также от новых коронавирусов, так как RTC-комплекс у всех представителей семейства коронавирсуов идентичный и не подвержен мутациям.
Ученые также не исключают возможности создания вакцин двойного действия, которые будут стимулировать как Т-клетки памяти, нацеленные на белки репликации, так и антитела к спайковому белку.
"Т-клетки, распознающие механизм репликации вируса, создадут еще один уровень защиты, дополнительный к тому, который обеспечивают высокоэффективные спайк-ориентированные современные вакцины", — говорит руководитель исследования профессор Мала Майни (Mala Maini) из UCL.
"Вакцины двойного действия обеспечат большую устойчивость против мутаций, а также более длительный иммунитет, поскольку Т-клетки невероятно долгоживущие. Такие вакцины могут остановить вирус на самом раннем этапе", — отмечает ученый.
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