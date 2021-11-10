https://ria.ru/20211110/vaktsiny-1758424168.html
Ученые определили, каким будет новое поколение вакцин против COVID-19
Ученые определили, каким будет новое поколение вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Ученые определили, каким будет новое поколение вакцин против COVID-19
Вакцины нового поколения от COVID-19 должны создавать иммунный ответ не против спайкового белка, на который нацелено большинство современных вакцин, а против... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:00
2021-11-10T18:00
2021-11-10T18:00
наука
великобритания
здоровье
биология
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вакцины нового поколения от COVID-19 должны создавать иммунный ответ не против спайкового белка, на который нацелено большинство современных вакцин, а против белков репликации. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Сингапура. Вакцины этого типа активируют клетки иммунной памяти, известные как Т-клетки, которые убивают вирус еще на входе в организм. По мнению авторов, они будут эффективны против всего семейства коронавирусов, в том числе против всех новых штаммов SARS-CoV-2, которые могут появиться в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Исследователи изучили иммунологические данные 58 медицинских работников больницы Святого Варфоломея в Лондоне, у которых, несмотря на высокий риск заражения во время первой волны пандемии в Великобритании, ПЦР-тесты не показывали положительный результат на SARS-CoV-2. Сравнив их с показателями коллег, у которых была лабораторно подтвержденная инфекция, ученые выяснили, что люди, избежавшие заражения, во всех случаях имели более сильные Т-клеточные ответы, чем заболевшие."Мы знали, что некоторые люди остаются незараженными, несмотря на то, что они подвергаются воздействию вируса, — приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа Лондона (UCL) слова первого автора статьи доктора Лео Сведлинга (Leo Swadling). — Чего мы не знали, так это того, действительно ли этим людям удалось полностью избежать инфекции или они естественным образом избавились от вируса до того, как его можно было обнаружить с помощью обычных тестов".Ученые предполагают, что в красной зоне больницы все медицинские работники так или иначе подвергались воздействию вируса, но у некоторых еще на стадии низкоуровневой инфекции, не обнаруживаемой обычными тестами, выработались Т-клетки, специфичные для SARS-CoV-2. Причем, как показали результаты исследования, эти клетки были преимущественно нацелены не на те части вируса, против которых действуют современные вакцины, а на репликационно-транскрипционный комплекс (RTC) белков, необходимых вирусу на самых ранних стадиях цикла размножения в организме.Авторы считают, что вакцины следующего поколения должны активировать Т-клетки иммунной памяти, способные дезактивировать белки репликации вируса. Тогда распространение инфекции в организме удастся остановить в самом начале. При таком подходе, по мнению исследователей, можно говорить о создании панкоронавирусной вакцины, которая защитит не только от SARS-CoV-2 и его вариантов, но и от известных коронавирусов, вызывающих простуду, а также от новых коронавирусов, так как RTC-комплекс у всех представителей семейства коронавирсуов идентичный и не подвержен мутациям.Ученые также не исключают возможности создания вакцин двойного действия, которые будут стимулировать как Т-клетки памяти, нацеленные на белки репликации, так и антитела к спайковому белку."Т-клетки, распознающие механизм репликации вируса, создадут еще один уровень защиты, дополнительный к тому, который обеспечивают высокоэффективные спайк-ориентированные современные вакцины", — говорит руководитель исследования профессор Мала Майни (Mala Maini) из UCL."Вакцины двойного действия обеспечат большую устойчивость против мутаций, а также более длительный иммунитет, поскольку Т-клетки невероятно долгоживущие. Такие вакцины могут остановить вирус на самом раннем этапе", — отмечает ученый.
https://ria.ru/20211108/ptsr-1758081514.html
https://ria.ru/20211108/antitela-1758033372.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, здоровье, биология, коронавирус covid-19
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Вакцины нового поколения от COVID-19 должны создавать иммунный ответ не против спайкового белка, на который нацелено большинство современных вакцин, а против белков репликации. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Сингапура
. Вакцины этого типа активируют клетки иммунной памяти, известные как Т-клетки, которые убивают вирус еще на входе в организм. По мнению авторов, они будут эффективны против всего семейства коронавирусов, в том числе против всех новых штаммов SARS-CoV-2, которые могут появиться в будущем. Результаты исследования опубликованы
в журнале Nature.
Исследователи изучили иммунологические данные 58 медицинских работников больницы Святого Варфоломея в Лондоне
, у которых, несмотря на высокий риск заражения во время первой волны пандемии в Великобритании
, ПЦР-тесты не показывали положительный результат на SARS-CoV-2. Сравнив их с показателями коллег, у которых была лабораторно подтвержденная инфекция, ученые выяснили, что люди, избежавшие заражения, во всех случаях имели более сильные Т-клеточные ответы, чем заболевшие.
"Мы знали, что некоторые люди остаются незараженными, несмотря на то, что они подвергаются воздействию вируса, — приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа Лондона (UCL) слова первого автора статьи доктора Лео Сведлинга (Leo Swadling). — Чего мы не знали, так это того, действительно ли этим людям удалось полностью избежать инфекции или они естественным образом избавились от вируса до того, как его можно было обнаружить с помощью обычных тестов".
Ученые предполагают, что в красной зоне больницы все медицинские работники так или иначе подвергались воздействию вируса, но у некоторых еще на стадии низкоуровневой инфекции, не обнаруживаемой обычными тестами, выработались Т-клетки, специфичные для SARS-CoV-2. Причем, как показали результаты исследования, эти клетки были преимущественно нацелены не на те части вируса, против которых действуют современные вакцины, а на репликационно-транскрипционный комплекс (RTC) белков, необходимых вирусу на самых ранних стадиях цикла размножения в организме.
Авторы считают, что вакцины следующего поколения должны активировать Т-клетки иммунной памяти, способные дезактивировать белки репликации вируса. Тогда распространение инфекции в организме удастся остановить в самом начале. При таком подходе, по мнению исследователей, можно говорить о создании панкоронавирусной вакцины, которая защитит не только от SARS-CoV-2 и его вариантов, но и от известных коронавирусов, вызывающих простуду, а также от новых коронавирусов, так как RTC-комплекс у всех представителей семейства коронавирсуов идентичный и не подвержен мутациям.
Ученые также не исключают возможности создания вакцин двойного действия, которые будут стимулировать как Т-клетки памяти, нацеленные на белки репликации, так и антитела к спайковому белку.
"Т-клетки, распознающие механизм репликации вируса, создадут еще один уровень защиты, дополнительный к тому, который обеспечивают высокоэффективные спайк-ориентированные современные вакцины", — говорит руководитель исследования профессор Мала Майни (Mala Maini) из UCL.
"Вакцины двойного действия обеспечат большую устойчивость против мутаций, а также более длительный иммунитет, поскольку Т-клетки невероятно долгоживущие. Такие вакцины могут остановить вирус на самом раннем этапе", — отмечает ученый.