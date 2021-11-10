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В Петербурге рассказали об ограничениях для пожилых, которые не привились
В Петербурге рассказали об ограничениях для пожилых, которые не привились - РИА Новости, 10.11.2021
В Петербурге рассказали об ограничениях для пожилых, которые не привились
Неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:34
2021-11-10T19:34
2021-11-10T20:31
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора."Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг", - говорится в сообщении.Работающих жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, будут отстранять от работы, сообщает городское Управление Роспотребнадзора.Ранее вышло постановление главного санитарного врача города Наталии Башкетовой о том, что в Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также в перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, включены работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. Отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково", включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад"."Обязательной вакцинации подлежат лица 60 лет и старше. Руководители организаций в срок до 15 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников, попадающих под данную категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 января 2022 года – вторым компонентом вакцины. Подлежат отстранению сотрудники от работы с 16 декабря 2021 года не получившие первый компонент вакцины, а с 16 января 2022 года не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Отмечается, что действие постановления главного государственного санитарного врача по Петербургу не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
19:34 10.11.2021 (обновлено: 20:31 10.11.2021)
В Петербурге рассказали об ограничениях для пожилых, которые не привились
В Петербурге непривитым пожилым людям ограничат доступ к ряду бытовых услуг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости.
Неработающим жителям Петербурга
старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора
.
"Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг", - говорится в сообщении.
Работающих жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, будут отстранять от работы, сообщает городское Управление Роспотребнадзора.
Ранее вышло постановление главного санитарного врача города Наталии Башкетовой о том, что в Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также в перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, включены работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. Отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково", включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад".
"Обязательной вакцинации подлежат лица 60 лет и старше. Руководители организаций в срок до 15 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников, попадающих под данную категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 января 2022 года – вторым компонентом вакцины. Подлежат отстранению сотрудники от работы с 16 декабря 2021 года не получившие первый компонент вакцины, а с 16 января 2022 года не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действие постановления главного государственного санитарного врача по Петербургу не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации.