https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758407456.html

Клишас оценил идею об уголовном наказании для врачей-антипрививочников

Клишас оценил идею об уголовном наказании для врачей-антипрививочников - РИА Новости, 10.11.2021

Клишас оценил идею об уголовном наказании для врачей-антипрививочников

Введение уголовной ответственности для врачей-"антиваксеров" нецелесообразно, во врачебном сообществе должна идти дискуссия о вакцинации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:56

2021-11-10T14:56

2021-11-10T14:57

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Введение уголовной ответственности для врачей-"антиваксеров" нецелесообразно, во врачебном сообществе должна идти дискуссия о вакцинации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Не считаю возможным и целесообразным введение подобных составов в Уголовный кодекс. Во врачебном сообществе должна идти полноценная профессиональная дискуссия о вакцинации", - сказал он.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет федерации рф, здоровье - общество, андрей клишас, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19