https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758407456.html
Клишас оценил идею об уголовном наказании для врачей-антипрививочников
Клишас оценил идею об уголовном наказании для врачей-антипрививочников - РИА Новости, 10.11.2021
Клишас оценил идею об уголовном наказании для врачей-антипрививочников
Введение уголовной ответственности для врачей-"антиваксеров" нецелесообразно, во врачебном сообществе должна идти дискуссия о вакцинации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:56
2021-11-10T14:56
2021-11-10T14:57
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Введение уголовной ответственности для врачей-"антиваксеров" нецелесообразно, во врачебном сообществе должна идти дискуссия о вакцинации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Не считаю возможным и целесообразным введение подобных составов в Уголовный кодекс. Во врачебном сообществе должна идти полноценная профессиональная дискуссия о вакцинации", - сказал он.
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общество, совет федерации рф, здоровье - общество, андрей клишас, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
14:56 10.11.2021 (обновлено: 14:57 10.11.2021)
Клишас оценил идею об уголовном наказании для врачей-антипрививочников
Клишас счел нецелесообразным введение уголовного наказания для врачей-антипрививочников