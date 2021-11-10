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Онищенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
Онищенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Онищенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что нужно... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:15
2021-11-10T14:15
общество
вакцинация
геннадий онищенко
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что нужно работать с населением, убеждая привиться, возможны экономические методы со стороны работодателей.Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете", что вакцинацию от коронавируса необходимо сделать обязательной. Председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что обязательная вакцинация от коронавируса не нарушит конституционные права россиян. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о введении обязательной вакцинации в России на федеральном уровне пока не принималось."Никаких законов менять не надо, никаких обязательностей не нужно вводить, потому что это приведет к тому, что у нас произойдет в обществе взрыв. Но работать с населением надо: убеждать, доказывать. Если кто-то не понимает пафосные речи, он должен понять утилитарную вещь: хочешь получать зарплату - иди прививайся, не хочешь - твое право, тоже, пойдешь на биржу труда, и я имею право это тебе предъявить", - сказал Онищенко в ходе брифинга.По его мнению, работодатели на негосударственных предприятиях вправе отказаться оплачивать больничный тем работникам, которые добровольно отказались от вакцинации."Те, кто за это отвечает, пусть это будет на их совести, что они до сих пор не обеспечили отношение населения, в том числе среди тех, кому нужно быть привитыми, в том числе не объяснили работодателю, а работодатель может сказать "я за тебя плачу". Предположим, работодатель спрашивает официанта в кафе: "Ты привился? Нет? А почему?", "Не хочу". Не хочешь - не надо, это твое право, так написано в законе. Но имей в виду, если ты заболеешь, я тебе не буду оплачивать больничный. Вы имеете право, это не шантаж, потому что вы платите свои деньги. В государственном учреждении такой разговор не пройдет", - подчеркнул Онищенко.
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общество, вакцинация, геннадий онищенко, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:15 10.11.2021
 
Онищенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Онищенко об обязательной вакцинации от COVID-19: нужно убеждать привиться

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что нужно работать с населением, убеждая привиться, возможны экономические методы со стороны работодателей.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете", что вакцинацию от коронавируса необходимо сделать обязательной. Председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что обязательная вакцинация от коронавируса не нарушит конституционные права россиян. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о введении обязательной вакцинации в России на федеральном уровне пока не принималось.
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"Никаких законов менять не надо, никаких обязательностей не нужно вводить, потому что это приведет к тому, что у нас произойдет в обществе взрыв. Но работать с населением надо: убеждать, доказывать. Если кто-то не понимает пафосные речи, он должен понять утилитарную вещь: хочешь получать зарплату - иди прививайся, не хочешь - твое право, тоже, пойдешь на биржу труда, и я имею право это тебе предъявить", - сказал Онищенко в ходе брифинга.
По его мнению, работодатели на негосударственных предприятиях вправе отказаться оплачивать больничный тем работникам, которые добровольно отказались от вакцинации.
"Те, кто за это отвечает, пусть это будет на их совести, что они до сих пор не обеспечили отношение населения, в том числе среди тех, кому нужно быть привитыми, в том числе не объяснили работодателю, а работодатель может сказать "я за тебя плачу". Предположим, работодатель спрашивает официанта в кафе: "Ты привился? Нет? А почему?", "Не хочу". Не хочешь - не надо, это твое право, так написано в законе. Но имей в виду, если ты заболеешь, я тебе не буду оплачивать больничный. Вы имеете право, это не шантаж, потому что вы платите свои деньги. В государственном учреждении такой разговор не пройдет", - подчеркнул Онищенко.
 
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