https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758388478.html

Матвиенко призвала сенаторов подать личный пример в вопросе вакцинации

Матвиенко призвала сенаторов подать личный пример в вопросе вакцинации - РИА Новости, 10.11.2021

Матвиенко призвала сенаторов подать личный пример в вопросе вакцинации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов вакцинироваться от коронавируса, чтобы подать личный пример россиянам. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:26

2021-11-10T13:26

2021-11-10T13:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

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валентина матвиенко

здоровье - общество

вячеслав тимченко

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов вакцинироваться от коронавируса, чтобы подать личный пример россиянам."Мы должны подавать пример нашим гражданам, поэтому призываю всех вакцинироваться, тем самым противодействуя той антиковидной, антивирусной партии, которая есть у нас, к сожалению, как и в других государствах. Это личная точка зрения этих людей, но надо слушать наших медиков, специалистов, врачей, а не разные фейковые новости в интернете", - заявила она на заседании Совфеда, обращаясь к своим коллегам. Матвиенко также попросила держать на личном контроле ситуацию с наличием необходимого количества партий вакцин в регионах, а также обеспечения больниц необходимым оборудованием, в том числе кислородом.Председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что из 167 сенаторов сделали прививку 133, 31 парламентарий сравнительно недавно переболел, они планируют вакцинироваться до конца этого года или в начале следующего. Три сенатора, по словам Тимченко, желания сделать прививку не изъявили. Тимченко отметил, что уже вакцинировано около 70% сотрудников аппарата палаты.

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756648771.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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