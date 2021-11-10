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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758388478.html
Матвиенко призвала сенаторов подать личный пример в вопросе вакцинации
Матвиенко призвала сенаторов подать личный пример в вопросе вакцинации - РИА Новости, 10.11.2021
Матвиенко призвала сенаторов подать личный пример в вопросе вакцинации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов вакцинироваться от коронавируса, чтобы подать личный пример россиянам. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:26
2021-11-10T13:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
вячеслав тимченко
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов вакцинироваться от коронавируса, чтобы подать личный пример россиянам."Мы должны подавать пример нашим гражданам, поэтому призываю всех вакцинироваться, тем самым противодействуя той антиковидной, антивирусной партии, которая есть у нас, к сожалению, как и в других государствах. Это личная точка зрения этих людей, но надо слушать наших медиков, специалистов, врачей, а не разные фейковые новости в интернете", - заявила она на заседании Совфеда, обращаясь к своим коллегам. Матвиенко также попросила держать на личном контроле ситуацию с наличием необходимого количества партий вакцин в регионах, а также обеспечения больниц необходимым оборудованием, в том числе кислородом.Председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что из 167 сенаторов сделали прививку 133, 31 парламентарий сравнительно недавно переболел, они планируют вакцинироваться до конца этого года или в начале следующего. Три сенатора, по словам Тимченко, желания сделать прививку не изъявили. Тимченко отметил, что уже вакцинировано около 70% сотрудников аппарата палаты.
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коронавирус covid-19, общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, вячеслав тимченко, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:26 10.11.2021 (обновлено: 13:55 10.11.2021)
 
Матвиенко призвала сенаторов подать личный пример в вопросе вакцинации

Матвиенко призвала сенаторов вакцинироваться и ревакцинироваться от COVID-19

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов вакцинироваться от коронавируса, чтобы подать личный пример россиянам.
"Мы должны подавать пример нашим гражданам, поэтому призываю всех вакцинироваться, тем самым противодействуя той антиковидной, антивирусной партии, которая есть у нас, к сожалению, как и в других государствах. Это личная точка зрения этих людей, но надо слушать наших медиков, специалистов, врачей, а не разные фейковые новости в интернете", - заявила она на заседании Совфеда, обращаясь к своим коллегам. Матвиенко также попросила держать на личном контроле ситуацию с наличием необходимого количества партий вакцин в регионах, а также обеспечения больниц необходимым оборудованием, в том числе кислородом.
Председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что из 167 сенаторов сделали прививку 133, 31 парламентарий сравнительно недавно переболел, они планируют вакцинироваться до конца этого года или в начале следующего. Три сенатора, по словам Тимченко, желания сделать прививку не изъявили. Тимченко отметил, что уже вакцинировано около 70% сотрудников аппарата палаты.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 12:28Распространение коронавируса
В Совфеде планируют начать общую вакцинацию со следующей недели
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЗдоровье - ОбществоВячеслав ТимченкоКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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